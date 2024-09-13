Пт, 13.09.2024
Погода
Гороскоп
Игра
Подписка
Контакты
Реклама
Согласие
EST
ENG
Для подписчиков

Алар Карис украинскому изданию: единственно возможная эскалация войны в Украине – это ядерная эскалация

Copy
Президент Эстонии Алар Карис встречается с президентом Украины Владимиром Зеленским.
Президент Эстонии Алар Карис встречается с президентом Украины Владимиром Зеленским. Фото: Raigo Pajula / presidendi kantselei

Президент Алар Карис, находящийся с визитом в Киеве, заявил в интервью украиноязычному изданию Forbes, что единственной возможной эскалацией конфликта в Украине «может стать ядерная эскалация». При этом Карис убежден, что Россия не собирается применять ядерное оружие.

Журналист Марко Сировой, интервьировавший президента Кариса, упомянул о том, что украинцев, которые уже два с половиной года воюют с Россией, раздражает слово «эскалация», которое используют многие западные лидеры.

Корреспондент Forbes поинтересовался, слышал ли Карис это слово, когда пытался убедить союзников проявлять большую решительность в поддержке Украины.

Комментарии
Copy

Ключевые слова

Наверх