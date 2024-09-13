Алар Карис украинскому изданию: единственно возможная эскалация войны в Украине – это ядерная эскалация

Президент Алар Карис, находящийся с визитом в Киеве, заявил в интервью украиноязычному изданию Forbes, что единственной возможной эскалацией конфликта в Украине «может стать ядерная эскалация». При этом Карис убежден, что Россия не собирается применять ядерное оружие.