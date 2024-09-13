Президент Алар Карис, находящийся с визитом в Киеве, заявил в интервью украиноязычному изданию Forbes, что единственной возможной эскалацией конфликта в Украине «может стать ядерная эскалация». При этом Карис убежден, что Россия не собирается применять ядерное оружие.
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Алар Карис украинскому изданию: единственно возможная эскалация войны в Украине – это ядерная эскалация
Журналист Марко Сировой, интервьировавший президента Кариса, упомянул о том, что украинцев, которые уже два с половиной года воюют с Россией, раздражает слово «эскалация», которое используют многие западные лидеры.
Корреспондент Forbes поинтересовался, слышал ли Карис это слово, когда пытался убедить союзников проявлять большую решительность в поддержке Украины.