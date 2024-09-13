Страны Европы экстренно готовятся к непогоде

Значительная часть государств Центральной Европы экстренно готовится к наводнениям, возможным в ближайшие выходные дни.

По данным местных метеостанций, обнародованным в пятницу, 13 сентября, ливневые дожди в Чехии повлекут за собой отрицательные стихийные последствия в соседних Польше, Германии, Австрии и Словакии.

В частности, в течение ближайших 72 часов в высокогорье на польско-чешской границе ожидается выпадение до 400 мм осадков.

Польские власти уже объявили высшую степень предупреждения о непогоде в южных регионах страны - Нижней Силезии, Силезии и Опольском воеводстве, а мэр города Вроцлав созвал по этому поводу кризисный комитет.

В 1997 году река Одер вышла из берегов, затопив треть территории Вроцлава.

«Существует реальная угроза локальных наводнений с пятницы по воскресенье», - сообщила метеорологическая служба Польши.

В Чехии ждут сильнейшего дождя за последние 20 лет

В Чешской Республике синоптики предупредили о ливнях и ветре, достигающем скорости до 100 километров в час в восточной части региона Моравия.

Расположенные там города активно устанавливают противопаводковые заграждения и готовят мешки с песком для борьбы с приближающейся стихией.

Министр окружающей среды Чехии Петр Хладик сравнил ситуацию с той, которую население страны пережило в 1997 и 2002 годах, когда наводнения привели к гибели десятков людей и ущербу на несколько миллиардов евро.