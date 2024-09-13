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Занятно Что снится собакам, когда они шевелят лапами во сне?

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Сладко спящий пес (иллюстративное фото).
Сладко спящий пес (иллюстративное фото). Фото: Shutterstock

Вы когда-нибудь задумывались, что снится вашей собаке, когда она среди сладкой дремы вдруг начинает рычать, тихо лаять и шевелить лапами? Ответ дает психолог, специализирующийся на домашних животных.

Собаки по праву считаются лучшими друзьями человека, и ученые на протяжении десятилетий проводят различные исследования, чтобы помочь хозяевам лучше понять поведение и желания своих любимцев, пишет Daily Express.

По мнению доктора Дейдре Барретт, клинического и эволюционного психолога из Гарвардской медицинской школы, наши питомцы, вероятней всего, видят во сне собственных хозяев.

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