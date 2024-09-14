По итогам переговоров с президентом США Джо Байденом в Вашингтоне премьер-министр Великобритании Кир Стармер не обозначил никакого решения по вопросу, нужно ли разрешить Украине наносить удары западными ракетами по целям в глубине территории России.

На вопрос, удалось ли ему убедить Джо Байдена, Стармер ответил, что у них была «долгая и продуктивная дискуссия по ряду направлений, включая, Украину, Ближний Восток и Индо-Тихоокеанский регион».

По его словам, разговор с Байденом носил стратегический, а не тактический характер, и речь не шла «о каком-то конкретном решении». При этом в самолете по пути в Вашингтон, отвечая на вопросы журналистов, Стармер признавал, что в связи с «важными событиями как в Украине, так и на Ближнем Востоке», которые произойдут в ближайшее время, на переговорах с президентом США «необходимо принять ряд тактических решений». «Я очень хочу, чтобы эти тактические решения принимались в стратегическом контексте», - говорил он.

После того как эти переговоры завершились, а решение по вопросу, нужно ли разрешить Украине наносить удары по территории России, так и не было принято, британский премьер заявил, что разговор будет продолжен в Генеральной ассамблее ООН через несколько дней с участием «более широкого круга лиц».