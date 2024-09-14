«Неужели в условиях нынешнего демографического кризиса в Эстонии сокращение семейных пособий - единственная мера, которую смогли придумать авторы законопроекта?» - написал Эргма в обращении к Министерству социальных дел

Согласно представленной министерством пояснительной записке, цель поправок - унифицировать государственные пособия и создать более сбалансированную систему социального обеспечения, более доступную для государственного бюджета. «Плохо то, что баланс достигается только за счет сокращения некоторых пособий, что приводит к псевдобалансу», - сказал Эргма.

По мнению Эргма, это словесная демагогия. «Особенно странным в условиях нынешнего демографического кризиса является предложение исключить из списка особых случаев уплаты социальных взносов супругов застрахованного лица, воспитывающих нескольких детей старше 3 лет, вместо того чтобы найти дополнительные варианты льгот», - добавил Эргма.

Что касается проекта поправок к Закону об охране труда, Эргма задал вопрос, является ли перекладывание выплаты пособий по нетрудоспособности на предприятия тем средством, которое спасет Кассу здоровья от нехватки денег. Что касается проекта поправок к Закону о социальных пособиях для инвалидов, то Эргма не считает оправданным продление времени на проведение процедур Департаментом социального страхования.