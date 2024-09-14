Согласно данным Министерства финансов, в течение пяти лет зарплата, выплачиваемая государством, распределялась неравномерно и неравноправно.
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В одних госучреждениях зарплаты чиновников позволяют жить по-королевски, в других же введены меры жесткой экономии
Перевод: Анита Авакова
В конце прошлого года государство выплачивало зарплату за 132 114 рабочих мест (Министерство финансов считает два рабочих места с частичной занятостью за одно). За пять лет (2019-2023) в штат поступило еще почти 5000 человек, но средняя зарплата, выплачиваемая государством, значительно опередила среднюю зарплату в Эстонии, увеличившись на 36% вместо 30%.