Бродяги уничтожают ресторанный бизнес в Старой Риге: публично справляют нужду и пугают клиентов

«Они "тусуются" здесь каждый день, пьют, бродят, вымогают деньги у клиентов. Люди не могут нормально сидеть. Был случай, когда женщина сняла штаны и во всей своей "красе" присела на корточки и пописала. Это было недалеко от нашего ресторана. Наш клиент в это время ел стейк и был в шоке! Есть клиенты, которые не хотят возвращаться», - говорит Светлана, менеджер одного из ресторанов.

Представители предприятий общественного питания раскритиковали Рижскую муниципальную полицию, которая, по их мнению, не способна обеспечить порядок.

Опрошенные работники рассказали, что часто обращаются в правоохранительные органы, но те не всегда приезжают оперативно. Когда полиция все же подключается, эффект оказывается кратковременным, поскольку бродяги возвращаются в свои излюбленные места.

По мнению опрошенных, полиции следует выделить больше сотрудников для постоянного патрулирования, которые, как они надеются, удержат людей в неадекватном состоянии от бродяжничества в Старом городе и нарушения общественного порядка.

В муниципальной полиции рассказали программе, что на звонки отвечают максимально быстро, но надо понимать, что ресурсы полиции ограничены. В муниципальной полиции вакантны 15% мест. При имеющихся ресурсах полиция делает все возможное, отметили в муниципальной полиции.

Даже когда нарушители общественного порядка на время исчезают из поля зрения, они возвращаются и продолжают свою деятельность. Полиция говорит, что наказания не пугают эту часть общества.

«Это социальная проблема, которую, вероятно, должны решать другие органы с помощью других инструментов. Мы же занимаемся последствиями», - сказала пресс-секретарь муниципальной полиции Кристине Клявениеце.

В 2024 году (до сентября) было зарегистрировано 2700 случаев, когда лица находились в общественном месте в состоянии алкогольного опьянения и нарушали общественный порядок, а также спали на улице. В 2023 году за тот же период было зарегистрировано около 2500 подобных правонарушений.

Программа также пообщалась с пьяными бродягами Старой Риги, которые рассказали о своей повседневной жизни. Один из собеседников даже не постеснялся сказать, что ворует в магазинах.