Предприниматели, работающие в сфере общественного питания, бьют тревогу по поводу бездомных в Старой Риге, которые в состоянии алкогольного опьянения совершают неадекватные действия, отпугивающие клиентов, сообщает программа Bez Tabu.
Бродяги уничтожают ресторанный бизнес в Старой Риге: публично справляют нужду и пугают клиентов
В редакцию Bez Tabu обратились представители нескольких предприятий общественного питания, которые обеспокоены происходящим в Старой Риге.
По одному или целыми группами в самом центре Риги бродит все больше нетрезвых, неприятно выглядящих бездомных. Опрошенные представители индустрии гостеприимства рассказали программе, что эти люди косвенно и напрямую мешают - например, кричат, шумят, беспокоят владельцев и персонал многих заведений Старого города, а также отпугивают клиентов.
«Депрессивная ситуация! Это лицо Риги, Старого города. Приезжают туристы. Пьяницы беспокоят, кричат, они агрессивны. Все жалуются! Мы потеряли клиентов, в том числе местных. Люди больше не хотят сюда приходить. Обидно! Кто-то должен это решить! Мы платим налоги, много налогов! Содержание ресторана обходится дорого. Это дело нелегкое. Решение очень простое: муниципалитет должен выделить полицейских, которые будут постоянно работать в Старом городе. Уберите их отсюда! Извините, здесь им не место!» - эмоционально высказался управляющий одного из ресторанов.
Работники ресторана засняли множество пикантных сцен. Они зафиксировали, как бродяги в Старой Риге мочатся в общественных местах, сидят на обочинах дорог и пьют спиртные напитки, спят на тротуарах узких улочек.
Также они сидят на террасах заведений общественного питания и баров, отпугивая посетителей.
На смартфоне менеджера ресторана Светланы есть видео, где пьяные дебоширы преследуют сотрудника другого заведения. Светлана рассказала, что бродяги угрожали расправой коллеге за то, что тот потребовал покинуть террасу ресторана, который он представлял.
«Они "тусуются" здесь каждый день, пьют, бродят, вымогают деньги у клиентов. Люди не могут нормально сидеть. Был случай, когда женщина сняла штаны и во всей своей "красе" присела на корточки и пописала. Это было недалеко от нашего ресторана. Наш клиент в это время ел стейк и был в шоке! Есть клиенты, которые не хотят возвращаться», - говорит Светлана, менеджер одного из ресторанов.
Представители предприятий общественного питания раскритиковали Рижскую муниципальную полицию, которая, по их мнению, не способна обеспечить порядок.
Опрошенные работники рассказали, что часто обращаются в правоохранительные органы, но те не всегда приезжают оперативно. Когда полиция все же подключается, эффект оказывается кратковременным, поскольку бродяги возвращаются в свои излюбленные места.
По мнению опрошенных, полиции следует выделить больше сотрудников для постоянного патрулирования, которые, как они надеются, удержат людей в неадекватном состоянии от бродяжничества в Старом городе и нарушения общественного порядка.
В муниципальной полиции рассказали программе, что на звонки отвечают максимально быстро, но надо понимать, что ресурсы полиции ограничены. В муниципальной полиции вакантны 15% мест. При имеющихся ресурсах полиция делает все возможное, отметили в муниципальной полиции.
Даже когда нарушители общественного порядка на время исчезают из поля зрения, они возвращаются и продолжают свою деятельность. Полиция говорит, что наказания не пугают эту часть общества.
«Это социальная проблема, которую, вероятно, должны решать другие органы с помощью других инструментов. Мы же занимаемся последствиями», - сказала пресс-секретарь муниципальной полиции Кристине Клявениеце.
В 2024 году (до сентября) было зарегистрировано 2700 случаев, когда лица находились в общественном месте в состоянии алкогольного опьянения и нарушали общественный порядок, а также спали на улице. В 2023 году за тот же период было зарегистрировано около 2500 подобных правонарушений.
Программа также пообщалась с пьяными бродягами Старой Риги, которые рассказали о своей повседневной жизни. Один из собеседников даже не постеснялся сказать, что ворует в магазинах.