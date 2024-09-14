В субботу электричество на бирже значительно подешевеет

Самой высокой - 124,64 евро за мегаватт-час - биржевая цена на электроэнергию будет в субботу вечером, с 20 до 21 часа, а самой низкой - в ночь на воскресенье, с полуночи до часу ночи, когда она упадет до 19,60 евро за мегаватт-час.

В Латвии и Литве электроэнергия в субботу пятницу будет стоить столько же, сколько и в Эстонии, а Финляндии на 8,7% меньше, то есть 60,81 евро за мегаватт-час. Выше всего стоимость электроэнергии в системе Nord Pool поднимется в субботу в Нидерландах, где она составит 73,51 евро за мегаватт-час.

В августе средняя цена в эстонской ценовой зоне Nord Pool составила 106,87 евро за мегаватт-час, что на 13,2% больше, чем в августе 2023 года, когда средняя месячная цена составила 94,38 евро за мегаватт-час. По сравнению с июлем средняя биржевая цена выросла на 9,1%. В этом году средняя месячная цена была выше только в январе, когда она достигла 126,48 евро за мегаватт-час.

5 января в Эстонии была зафиксирована рекордно высокая стоимость электроэнергии - в этот день она составила в среднем 890,54 евро за мегаватт-час. Предыдущий дневной ценовой рекорд относится к 17 августа 2022 года, когда средняя цена достигла в Эстонии 682,05 евро, а в течение одного часа достигала 4000 евро за мегаватт-час.