Министерство финансов направило на утверждение поправки к закону, предлагающие повысить максимальные ставки не облагаемых налогом выплат ряда дополнительных льгот работникам, поскольку за последние годы цены выросли.
Государство повысит максимальные ставки не облагаемых налогом выплат ряда льгот
«Мы приведем пороги не облагаемых налогом выплат в соответствие с ростом стоимости жизни, чего предприятия ждали уже давно», - сказала вице-канцлер Министерства финансов Эвелин Лийвамяги.
В настоящее время максимальная ставка не облагаемой налогом компенсации за использование личного автомобиля для поездок на работу составляет 30 центов за километр и до 335 евро в месяц. В дальнейшем эта сумма увеличится до 50 центов за километр и до 550 евро в месяц. Последний раз максимальная ставка была изменена в 2011 году.
Суточные при зарубежной командировке будут освобождены от налогов в размере до 75 евро вместо 50 евро. Эта максимальная ставка будет действовать в течение первых 15 дней, после чего снизится до 40 евро в день вместо 32 евро. Последний раз максимальные ставки суточных были изменены восемь лет назад. Финляндия, например, обновляет их каждый год, чтобы привести в соответствие с реальным уровнем цен.
Максимальная ставка компенсации необлагаемых налогом расходов на развитие здоровья работника в 400 евро в год сохранится, но ее использование станет более гибким. Эти средства можно будет использовать в течение года по своему усмотрению, и больше не будет ограничения в 100 евро в квартал. Это изменение в большей степени соответствует желаниям и потребностям людей. Например, это позволит работникам приобретать годовой пакет услуг спортивных клубов.
Также будет расширен перечень медицинских услуг, которые можно компенсировать без уплаты налогов, например, массажа и услуг всех профессиональных медицинских работников.
Кроме того, законопроект изменяет максимальные ставки не облагаемых налогом выплат на питание экипажей судов и самолетов, на организацию приемов, рекламные подарки, проживание работников в гостиницах и на сувениры, подаренные некоммерческими организациями.