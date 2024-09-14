Государство повысит максимальные ставки не облагаемых налогом выплат ряда льгот

«Мы приведем пороги не облагаемых налогом выплат в соответствие с ростом стоимости жизни, чего предприятия ждали уже давно», - сказала вице-канцлер Министерства финансов Эвелин Лийвамяги.

В настоящее время максимальная ставка не облагаемой налогом компенсации за использование личного автомобиля для поездок на работу составляет 30 центов за километр и до 335 евро в месяц. В дальнейшем эта сумма увеличится до 50 центов за километр и до 550 евро в месяц. Последний раз максимальная ставка была изменена в 2011 году.

Суточные при зарубежной командировке будут освобождены от налогов в размере до 75 евро вместо 50 евро. Эта максимальная ставка будет действовать в течение первых 15 дней, после чего снизится до 40 евро в день вместо 32 евро. Последний раз максимальные ставки суточных были изменены восемь лет назад. Финляндия, например, обновляет их каждый год, чтобы привести в соответствие с реальным уровнем цен.

Максимальная ставка компенсации необлагаемых налогом расходов на развитие здоровья работника в 400 евро в год сохранится, но ее использование станет более гибким. Эти средства можно будет использовать в течение года по своему усмотрению, и больше не будет ограничения в 100 евро в квартал. Это изменение в большей степени соответствует желаниям и потребностям людей. Например, это позволит работникам приобретать годовой пакет услуг спортивных клубов.

Также будет расширен перечень медицинских услуг, которые можно компенсировать без уплаты налогов, например, массажа и услуг всех профессиональных медицинских работников.

Кроме того, законопроект изменяет максимальные ставки не облагаемых налогом выплат на питание экипажей судов и самолетов, на организацию приемов, рекламные подарки, проживание работников в гостиницах и на сувениры, подаренные некоммерческими организациями.