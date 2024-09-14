Здесь будет интересно Русский музей в Старом городе превратился в Музей народов Таллинна

Как уже сообщалось, бывший Таллиннский Русский музей получил новое название - Музей народов Таллинна. Он объединит различные культурные пространства столицы, сохраняя культурное и национальное разнообразие, а также отражая вклад разных народов в местное культурное наследие.

Смена названия связана с приведением названия музея в соответствие с его содержанием. «Ни у кого ничего не отнимут, а наоборот, возможностей только прибавится, благодаря более широкому тематическому», - подтверждает руководитель музея Денис Яценко.

Музей и ранее отражал наследие и традиции различных народов, живущих в Таллинне, и их вклад в культурную жизнь. Выставка «Музейная лаборатория», созданная в музее в 2021 году в сотрудничестве с антропологами, стала результатом опроса людей различных национальностей, проживающих в Эстонии. Эта выставка и ее создатели получили от Эстонского музейного общества премию: Малую музейную крысу. И именно благодаря этой работе музей получил и новую концепцию.

Фото: Tallinna linnamuuseum

Директор Таллиннского городского музея Хели Нургер отмечает, что последние выставки музея продвинули нас гораздо дальше и глубже, чем просто отражение жизни в Таллинне людей одной национальности.

«В начале 2023 года выставка "Сила женщины" представила воспоминания таллиннских женщин разных славянских народов через народные костюмы. Совсем недавно в музее прошла выставка архитектора Александра Владовского, уроженца Таллинна русско-польского происхождения. Нынешняя выставка рассказывает о Мустамяэ, который и по сей день является мультикультурным районом. Скоро будет выставка о мужском образе жизни, то есть о владельцах гаражей и гаражах разного культурного происхождения», - сказала Нургер.

В музей по-прежнему приглашаются все желающие, независимо от национальности, а все работавшие в Русском музее сотрудники продолжат свою работу в Музее народов Таллинна. Все сотрудники говорят на эстонском, русском и английском языках, а также могут общаться на немецком и французском языках. Музей продолжает проводить экскурсии, музейные уроки, кураторские туры и другие мероприятия на русском языке.

Музей, расположенный на Пикк, 29А в Старом городе приглашает гостей и в Дни национальных культур с 14 по 24 сентября, и в воскресенье, 15 сентября, во время Фестиваля улицы Пикк. Подробнее о деятельности музея и выставках можно узнать ЗДЕСЬ.