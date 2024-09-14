Ласнамяэская управа приглашает поговорить: безопасность превыше всего

В этот раз в центре внимания будут вопросы обеспечения безопасности, которые можно будет обсудить с исполняющим обязанности старейшины заместителем старейшины Ласнамяэ Кириллом Клаусом (Соцдемы).

«Ситуация с безопасностью в Ласнамяэ, особенно в некоторых микрорайонах, вызывает беспокойство. Именно поэтому первые в новом сезоне информационные дни для квартирных товариществ будут посвящены этой теме», - сказал Клаус.

Многие проблемы, связанные с безопасностью, а точнее с ее отсутствием, напрямую касаются квартирных товариществ.

«На информационных днях я расскажу о планах и деятельности созданной при районной управе комиссии "Безопасный Ласнамяэ", мы также обсудим проблемы товариществ и возможные пути их решения. Моя цель – быстро и решительно сделать Ласнамяэ по-настоящему безопасным местом для каждого», - заявил Кирилл Клаус.