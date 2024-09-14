Управа района Ласнамяэ приглашает представителей квартирных товариществ принять участие в открытии нового сезона информационных дней. Первое мероприятие сезона состоится 25 сентября в 17 часов на эстонском языке и 26 сентября в 17 часов на русском языке в зале на первом этаже здания управы района Ласнамяэ (ул. Палласти, 54).
Ласнамяэская управа приглашает поговорить: безопасность превыше всего
В этот раз в центре внимания будут вопросы обеспечения безопасности, которые можно будет обсудить с исполняющим обязанности старейшины заместителем старейшины Ласнамяэ Кириллом Клаусом (Соцдемы).
«Ситуация с безопасностью в Ласнамяэ, особенно в некоторых микрорайонах, вызывает беспокойство. Именно поэтому первые в новом сезоне информационные дни для квартирных товариществ будут посвящены этой теме», - сказал Клаус.
Многие проблемы, связанные с безопасностью, а точнее с ее отсутствием, напрямую касаются квартирных товариществ.
«На информационных днях я расскажу о планах и деятельности созданной при районной управе комиссии "Безопасный Ласнамяэ", мы также обсудим проблемы товариществ и возможные пути их решения. Моя цель – быстро и решительно сделать Ласнамяэ по-настоящему безопасным местом для каждого», - заявил Кирилл Клаус.