Если все супергерои из комиксов обладают хотя бы одной уникальной суперсилой, то Яна Тоом, как и все они, похоже, обладает силой легитимации, пишет журналист Теэт Корстен.
ТЕЭТ КОРСТЕН ⟩ Магическая способность супергероини Яны Тоом
У многих героев комиксов есть и свои слабости, так называемая ахиллесова пята. Ахиллесовой пятой Тоом мог бы стать волочащийся за ней парашют. Увы, с парашютом все обстоит так, как в известном анекдоте про Штирлица.
Борману показывают, мол, смотри, это русский разведчик, за ним даже волочится парашют. Однако Борман смиренно вздыхает и говорит, что это бесполезно, ведь ему все равно не удастся разоблачить Штирлица.
Одной из причин написания этой статьи, конечно, является то, что Яна Тоом пытается заставить меня - и, по всей видимости, любого, кто обратит внимание на ее, мягко говоря, подозрительную промосковскую деятельность - замолчать с помощью конкретной угрозы. Тоом вручила мне исковое предупреждение с требованием опровергнуть «ложную информацию и удалить пост», который я опубликовал несколько месяцев назад. Адвокаты, представляющие интересы Тоом, требуют удаления публикации, извинения и выплаты компенсации.
Однако вернемся к суперсиле, которую я приписываю Тоом, - легитимации. Нападение на Украину еще раз показало, что одним из самых смертоносных - и, к сожалению, эффективных - оружий России является массированная и хорошо продуманная пропаганда. Путин не жалеет ничего для развития этого оружия. И, конечно же, самым важным каналом для приведения этого смертоносного оружия в действие является телевидение.
Я не делаю предположений, а констатирую факт: на протяжении многих лет Яна Тоом конкретно и систематически способствовала легитимации и приданию веса пропагандистской программе Владимира Соловьева «Вечер с Владмиром Соловьевым». Возможно, Тоом делала это исключительно из циничных соображений - что эту программу смотрят и «ватники», живущие в Эстонии, и что ее присутствие в программе поспособствует росту ее популярности среди них.
В этой ситуации мы не должны играть роль адвоката дьявола, поскольку при перестановке слагаемых сумма не меняется. Неважно, по каким причинам программа Соловьева оказалась достойной участия Тоом, евродепутат внесла свой вклад в то, чтобы сделать чудовищное оружие еще более эффективным. «Видите, у нас такая солидная программа. Здесь плюрализм. Уважаемый европейский политик нас не чурается».
В другом случае легитимации даже адвокат дьявола не смог бы объяснить поведение Тоом. Вот фотография пышного приема, где Тоом стоит рядом с кровавым сирийским палачом Асадом. Это факт - медицинский факт, как любит говорить сама Тоом, - что своим визитом евродепутат Тоом помогла легитимизировать сирийского палача Асада. И это произошло как раз в тот момент, когда Путин доказывал в Сирии, что «красные линии» Обамы - это шутка.
Но давайте посмотрим на фотографию внимательнее - в углу стоит одна из самых тусклых мышек Тоом. И Латвия уже доказала, что этот мышонок - московский агент. Все-таки волочащиеся парашюты Татьяны Жданок ее выдали. Или латвийской полиции безопасности наконец надоело, что над ней издевается враг во время большой войны.
На самом деле мне непонятно, почему нашу собственную Жданок официально не разоблачили и не наказали. Думаю, этим не должны заниматься лишь отдельные журналисты.
PS. Тоом предложила, чтобы компенсация за нанесенный ей ущерб была перечислена на счет Фонда помощи больным раком им. Хилле Тянавсуу Kingitud elu («Подаренная жизнь»). Тоом была бы еще остроумнее, если бы предложила направить деньги на поддержку украинской армии. Я надеюсь, что эта армия будет успешной, несмотря на все усилия Тоом.