ТЕЭТ КОРСТЕН Магическая способность супергероини Яны Тоом

У многих героев комиксов есть и свои слабости, так называемая ахиллесова пята. Ахиллесовой пятой Тоом мог бы стать волочащийся за ней парашют. Увы, с парашютом все обстоит так, как в известном анекдоте про Штирлица.

Борману показывают, мол, смотри, это русский разведчик, за ним даже волочится парашют. Однако Борман смиренно вздыхает и говорит, что это бесполезно, ведь ему все равно не удастся разоблачить Штирлица.

Одной из причин написания этой статьи, конечно, является то, что Яна Тоом пытается заставить меня - и, по всей видимости, любого, кто обратит внимание на ее, мягко говоря, подозрительную промосковскую деятельность - замолчать с помощью конкретной угрозы. Тоом вручила мне исковое предупреждение с требованием опровергнуть «ложную информацию и удалить пост», который я опубликовал несколько месяцев назад. Адвокаты, представляющие интересы Тоом, требуют удаления публикации, извинения и выплаты компенсации.

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Однако вернемся к суперсиле, которую я приписываю Тоом, - легитимации. Нападение на Украину еще раз показало, что одним из самых смертоносных - и, к сожалению, эффективных - оружий России является массированная и хорошо продуманная пропаганда. Путин не жалеет ничего для развития этого оружия. И, конечно же, самым важным каналом для приведения этого смертоносного оружия в действие является телевидение.