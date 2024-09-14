Банковский союз Эстонии считает, что проблему дополнительного финансирования оборонных инвестиций можно решить, введя налог на прибыль в размере двух процентов, который все предприятия могли бы выплачивать в течение двух ближайших лет.
Банковский союз: налог на прибыль предприятий может быть только временной мерой
«Поскольку в настоящее время другой альтернативы для финансирования оборонных инвестиций нет, из числа предложенных на данный момент вариантов банки поддерживают введение временного налога на прибыль в размере 2% для всех предприятий», - отметила глава совета Эстонского банковского союза Кадри Кийсель, добавив, что на сегодня нет ни одного хорошего варианта налогообложения.
«На наш взгляд, по сравнению с другими предложенными альтернативами налог на прибыль предприятий лучше всего учитывает реальную способность предприятий вносить вклад в государственную оборону, меньше всего влияет на инвестиции предприятий в экономику и является наиболее широким, прозрачным и справедливым», - добавила Кийсель.
В своем обращении коалиции союз пишет, что стабильная налоговая среда - это ценность, которую должен отстаивать каждый член общества. Однако геополитическая ситуация влечет за собой острую необходимость увеличения расходов на государственную оборону.
Если не удастся найти альтернативу повышению налогов, то важно, чтобы дополнительное налогообложение прибыли предприятий было временным, широкомасштабным, равномерно распределенным по экономике и максимально простым в администрировании.
«Мы понимаем, что для обеспечения безопасности необходимы дополнительные инвестиции и что бизнес также должен внести свой вклад. Однако мы убеждены, что прежде всего пополнить казну способна сильная экономика, основанная на жизнеспособных предприятиях», - подчеркнула Кийсель.
«Повышение налогов не стимулирует экономику, хотя в краткосрочной перспективе может показаться, что оно поможет решить проблему. В более долгосрочной перспективе дополнительное налоговое бремя скорее будет способствовать инфляции, а вместе с ней и дальнейшему ужесточению политики, снижая перспективы быстрого восстановления экономики», - пояснила Кийсель.
В отличие от долевого или балансового налогообложения, временный налог на прибыль компаний не ударит непропорционально по разным секторам.
Однако в обоих случаях дополнительное налоговое бремя несправедливо затронет капиталоемкие компании, в их числе технологический и финансовый секторы, а также сферу энергетики, промышленность, инфраструктуру, розничную торговлю и сектор недвижимости.
Это, в свою очередь, будет препятствовать иностранным инвестициям и деятельности холдинговых компаний, не имеющих значительных доходов, но обладающих большим количеством активов на своем балансе, считает Банковский союз Эстонии.
«Налогообложение на основе активов не будет равным по отношению к предприятиям, станет обременять их очень избирательно, собирая треть ожидаемых дополнительных налоговых поступлений только с 18 компаний и более половины - с двухсот предприятий», - пояснила Кийсель.