Банковский союз: налог на прибыль предприятий может быть только временной мерой

«Поскольку в настоящее время другой альтернативы для финансирования оборонных инвестиций нет, из числа предложенных на данный момент вариантов банки поддерживают введение временного налога на прибыль в размере 2% для всех предприятий», - отметила глава совета Эстонского банковского союза Кадри Кийсель, добавив, что на сегодня нет ни одного хорошего варианта налогообложения.

«На наш взгляд, по сравнению с другими предложенными альтернативами налог на прибыль предприятий лучше всего учитывает реальную способность предприятий вносить вклад в государственную оборону, меньше всего влияет на инвестиции предприятий в экономику и является наиболее широким, прозрачным и справедливым», - добавила Кийсель.

В своем обращении коалиции союз пишет, что стабильная налоговая среда - это ценность, которую должен отстаивать каждый член общества. Однако геополитическая ситуация влечет за собой острую необходимость увеличения расходов на государственную оборону.

Если не удастся найти альтернативу повышению налогов, то важно, чтобы дополнительное налогообложение прибыли предприятий было временным, широкомасштабным, равномерно распределенным по экономике и максимально простым в администрировании.

«Мы понимаем, что для обеспечения безопасности необходимы дополнительные инвестиции и что бизнес также должен внести свой вклад. Однако мы убеждены, что прежде всего пополнить казну способна сильная экономика, основанная на жизнеспособных предприятиях», - подчеркнула Кийсель.