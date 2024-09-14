Таллиннский городской архитектор Андро Мянд утверждает, что с точки зрения градостроительства пристального внимания требует Пыхья-Таллинн, куда в течение нескольких десятилетий, как ожидается, переедут еще 40 000 человек, пишет Äripäev.
Городской архитектор: этот район Таллинна не выдержит плотного автомобильного движения
«А ведь это - полуостров, на котором не так много возможностей для создания новых подъездных дорог и улиц», - пояснил Мянд.
Он отметил, однако, что неиспользуемые железнодорожные пути, оставленные промышленными предприятиями, открывают определенные возможности для развития транспортной сети.
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