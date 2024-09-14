За депортации и аборты: папа римский раскритиковал обоих кандидатов в президенты США

«Оба против жизни, будь то тот, кто выгоняет мигрантов, или тот, кто убивает детей»,- сказал Франциск на борту самолета во время возвращения из турне по Азии.

Он заявил, что миграция - это право, описанное в Библии, и что любой, кто не следует призыву приветствовать незнакомца, совершает «тяжкий грех». Он также резко высказался против абортов. По его словам, сделать его - «значит убить человека, нравится вам это слово или нет».

При этом Франциск считает, что избиратели должны выполнить свой гражданский долг и проголосовать.

«Нужно голосовать и выбирать меньшее зло. Кто меньшее зло, эта дама или этот джентльмен? Я не знаю. Каждый должен решать по совести», - сказал папа римский.