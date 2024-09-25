Недетские разборки: в Эстонии подростка заживо сожгли в собственном доме

Утром 30 июня 2019 года в Центр тревоги поступило сообщение о пожаре в волости Тарту в деревне Кюкитая. Горел двухэтажный жилой дом. В ходе работ по тушению на втором этаже было найдено тело подростка.

Комната, где умер 16-летний Каспар. Тело юноши нашли на полу у сгоревшей кровати. Фото: Kohtutoimik

Судебно-медицинская экспертиза установила, что в тот момент, когда загорелся дом, молодой человек еще был жив. Погибшим был 16-летний Каспар.

Чутье подсказывало опытным криминалистам, что это преступление, совершенное умышленно

Полиция собрала на месте происшествия улики, указывающие, что дом подожгли. Но полицейским предстояло определить, подожгли ли дом со знанием того, что там находился Каспар, или это было совпадением.

Чутье подсказывало опытным криминалистам, что это преступление, совершенное умышленно. Отдельный вопрос - как все это доказать, когда улики сгорели.

В качестве подозреваемого полиция задержала 21-летнего Эдуарда Каська. В момент задержания он был так пьян, что не мог понять, что происходит.

Эдуард в суде признал свою вину в краже и нападениях, но отказался признавать себя виновным в убийстве при отягчающих обстоятельствах Фото: Margus Ansu

Как оказалось, трагические события начали развиваться в канун Ивановой ночи, когда компания молодых людей собралась на хуторе бабушки Каспара. Они отдыхали во дворе того самого дома, где подросток через шесть дней и погибнет.

В канун Ивановой ночи компания молодых людей собралась на хуторе бабушки Каспара. Погибший слева, с бутылками. Фото: Kohtutoimik

О том, что произошло в канун Ивановой ночи и за что Каспару мстил Эдуард , слушайте в четырнадцатом выпуске подкаста «Кто живет на соседней улице?».

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