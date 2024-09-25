В четырнадцатом выпуске криминального подкаста Rus.Postimees «Кто живет на соседней улице?» ведущие Екатерина Чернова и София Солдатенко расскажут о жестоком убийстве 16-летнего подростка, который был заживо сожжен в собственном доме.
Недетские разборки: в Эстонии подростка заживо сожгли в собственном доме
Утром 30 июня 2019 года в Центр тревоги поступило сообщение о пожаре в волости Тарту в деревне Кюкитая. Горел двухэтажный жилой дом. В ходе работ по тушению на втором этаже было найдено тело подростка.
Судебно-медицинская экспертиза установила, что в тот момент, когда загорелся дом, молодой человек еще был жив. Погибшим был 16-летний Каспар.
Чутье подсказывало опытным криминалистам, что это преступление, совершенное умышленно
Полиция собрала на месте происшествия улики, указывающие, что дом подожгли. Но полицейским предстояло определить, подожгли ли дом со знанием того, что там находился Каспар, или это было совпадением.
Чутье подсказывало опытным криминалистам, что это преступление, совершенное умышленно. Отдельный вопрос - как все это доказать, когда улики сгорели.
В качестве подозреваемого полиция задержала 21-летнего Эдуарда Каська. В момент задержания он был так пьян, что не мог понять, что происходит.
Как оказалось, трагические события начали развиваться в канун Ивановой ночи, когда компания молодых людей собралась на хуторе бабушки Каспара. Они отдыхали во дворе того самого дома, где подросток через шесть дней и погибнет.
О том, что произошло в канун Ивановой ночи и за что Каспару мстил Эдуард , слушайте в четырнадцатом выпуске подкаста «Кто живет на соседней улице?».
Расскажите нам о том, что случалось с вами
Нас интересуют не только преступления, прогремевшие на всю страну, но и мало кому известные, поэтому если вы хотите поделиться чем-то, - страшным или забавным - произошедшим с вами, напишите нам об этом на адрес sofija.soldatenko@postimees.ee, в «теме сообщения» укажите «История для подкаста». Лучшие рассказы мы зачитаем и обсудим в следующих выпусках.
Выпуск подготовлен на основе материалов: судебные дела, публикации в СМИ.
Озвучивал: Анита Авакова, Наталия Гребнева, Сергей Светлов и Эрвин Хайнла.
Подкаст портала rus.postimees.ee «Кто живет на соседней улице?» два раза в месяц знакомит слушателей с историями громких преступлений, которые происходили в Эстонии. Соседи, знакомые и коллеги зачастую описывают даже самых жестоких преступников как положительных, скромных, спокойных и приятных в общении людей, которые ничем не выдавали своей истинной натуры. А знаете ли вы, кто на самом деле живет по соседству с вами?
Помощь рядом
Если жизнь и здоровье - ваши или окружающих вас людей - находятся в опасности или есть основания считать, что может произойти что-то плохое, немедленно звоните по номеру 112.
Другие полезные телефоны помощи:
- Телефон доверия «Линия жизни» 6558 088 (на эстонском языке), 655 5688 (на русском языке) (ежедневно с 19 до 7.00) - экстренная психологическая помощь людям, находящимся в кризисной ситуации, депрессии, испытывающих чувство одиночества, горя, подвергающихся насилию, испытывающих различные семейные, социальные трудности или готовых на самоубийство.
- Телефон кризисной помощи жертвам 116 006 (круглосуточно) - широкий спектр поддержки людям, которые подверглись жестокому, пренебрежительному или плохому обращению. Оказывается поддержка при физическом, психологическом, сексуальном и экономическом насилии, а также при несчастных случаях и преступлениях. Кроме того, предлагаются психологическое консультирование и возможность ходатайствовать о компенсации помощи жертвам.
- Помощь детям 116 111 - это услуга, предназначенная для того, чтобы дать совет, выслушать и помочь. Специалисты по оказанию помощи детям помогают по телефону и в онлайн-чате и подсказывают, как решить проблему. Звонить можно по всей Эстонии круглосуточно. Звонок для звонящего бесплатный, и можно звонить с мобильного телефона, даже если разговорное время закончилось. Попросить совета можно на эстонском, русском или английском языках.
- НКО «Taллиннский женский кризисный центр» 5396 9834 - это место, где можно найти поддержку, понимание и помощь. Предоставляется первичная консультация для оценки ситуации, психологическая и юридическая консультация и при необходимости жилье на период кризиса.
- Телефон отказа от насилия 660 6077 - телефон поддержки предназначен для мужчин и женщин, которые хотят отказаться от насилия и изменить свое поведение на более безопасное. Родственники, которые хотят поддержать тех, кто отказывается от насилия, также могут звонить по этому номеру.
- Инфолиния по предупреждению и оказанию помощи жертвам торговли людьми 660 7320 - если вас принуждают выполнять работу против вашей воли или заниматься проституцией, если договоренности нарушаются, у вас отобрали документы, обращайтесь за помощью к консультантам линии по предотвращению торговли людьми.