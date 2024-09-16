Директор Таллиннского департамента здравоохранения: родственники пожилых людей предпочитают уход на дому

В передаче принял участие и директор Таллиннского департамента здравоохранения Раймо Саади, который среди прочего рассказал о вариантах ухода за пожилыми и беспомощными родственниками.

«Я призываю людей обращаться в районные самоуправления к социальным работникам и рассказывать о своих проблемах. Потому что сразу идти в дом по уходу - это эмоционально тяжело и в случае с пожилыми. В первую очередь люди пытаются как можно дольше обеспечивать уход в домашних условиях: будь то обычная потребность в уходе или уход за человеком с деменцией.

Таллинн предлагает широкий спектр услуг на дому. Например, у нас есть услуга дневного ухода: если вы ходите на работу, то можете на день оставить человека в центре по дневному уходу, а вечером забрать. Услуги на дому помогают самостоятельно справляться в домашних условиях, но, естественно, они не заменяют услуги полного ухода», - отмечает Саади.

Смотрите выпуск передачи «Своя правда» под названием «Уход за близкими» уже в этот понедельник в 20.30 на телеканале ETV+. Ведущая - Елена Соломина.