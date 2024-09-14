У соседей Кто такие водяные ослики и почему они поселились в фильтре для воды?

Воду в дом поставляет компания Rīgas ūdens. Александр говорит, что связался с ее представителями, и они, проведя проверку, пришли к выводу, что такой проблемы быть не может.

Чтобы продемонстрировать, что членистоногие не занесены случайно из магазина, а действительно попадают в фильтры вместе с водопроводной водой, Александр меняет фильтр на глазах у журналистов, и уже через пару минут там видны новые водяные ослики.

«Проблема в том, что вдоль всей улицы Скудру проходит старая чугунная труба, которую они не меняли и даже не планируют менять, потому что нет финансирования. Нам с этими "букашками" приходится как-то уживаться... Представители Rīgas ūdens говорят, что "букашки" появляются якобы из-за устаревших фильтров. Полипропиленовые фильтры не помогают, якобы потому что производятся в Китае и Корее. А рижская вода - чистая».

Александр настаивает, что фильтры не виноваты - все они немецкого производства, он их покупал в разных торговых точках.

Эксперт Научного института безопасности пищевых продуктов, здоровья животных и окружающей среды Индрикис Крамс отмечает, что животные в фильтрах могут быть как многоножками, так и водяными осликами, поскольку оба вида очень похожи.

Обыкновенный водяной ослик (лат. Asellus aquaticus) – вид пресноводных ракообразных из отряда равноногих ракообразных. Фото: Википедия / скриншот

«Возможно, что рядом с этим домом проводился ремонт труб, труба некоторое время была открыта, и туда могли заползти многоножки - спрятаться, спастись. Как только фильтр закручивают и пускают воду, эти маленькие животные, естественно, начинают плавать», - говорит Крамс.

Водяные ослики широко распространены в Латвии, и их присутствие в системе питьевого водоснабжения не является чем-то необычным.

Rīgas ūdens подтвердила программе, что у Александра в домашних фильтрах для очистки воды обнаружились водяные ослики.

«В фильтре у клиента обнаружены эти беспозвоночные, эти ракообразные, которых называют водяными осликами. Полностью их уничтожить практически невозможно. С помощью промывки и дезинфекции их можно заставить исчезнуть. Этим Rīgas ūdens и занимается. Предыдущие методы промывки не помогли», - говорит представитель предприятия Сандрис Ванзович.

Видео: сюжет Bez tabu (на латышском языке)