В Зимбабве начинают убивать слонов из-за голода

По поручению местных властей на слонов будут охотиться в том числе в крупнейшем заповеднике страны - Хванге. Далее чиновники планируют «мобилизовать женщин, чтобы высушить мясо, упаковать его и обеспечить доставку в некоторые общины, которые нуждаются в белке».

В Зимбабве сейчас живет порядка ста тысяч слонов. По мнению министра окружающей среды, это «больше, чем нужно». С ним не согласны некоторые эксперты и зоозащитники. Они считают, что у властей должны быть более экологичные методы борьбы с засухой, и беспокоятся, что решение об убийстве слонов может оттолкнуть туристов по этическим соображениям.

«Мы уже показали, что плохо храним природные ресурсы, а наш аппетит к незаконно нажитым богатствам не знает границ, поэтому это нужно остановить, потому что это неэтично», - говорит директор национального Центра по управлению природными ресурсами Фарай Магуву.

Ранее решение об убийстве диких животных ради пропитания приняли власти Намибии. Зверей уничтожать там уже начали.

Зимбабве и Намибия, наряду с еще несколькими странами южной Африки, объявили чрезвычайное положение из-за засухи. По оценкам ООН, около 42% зимбабвийцев живут в бедности. Власти страны считают, что шесть миллионов, или более трети населения, будет нуждаться в продовольственной помощи с ноября по март, когда с едой особенно трудно.

Лето 2024 года стало самым жарким в истории наблюдений. Ожидается, что таковым станет весь текущий год, побив прошлогодние температурные рекорды.