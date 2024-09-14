Elron: ремонт на железной дороге изменит расписание поездов

«В связи с ремонтными работами на юго-западном направлении в сентябре расписание будет временно изменено с 17 сентября, так как во время работ на железной дороге будет ограничена скорость движения поездов, - сказал пресс-секретарь Elron Кристо Мяэ. - Просим пассажиров ознакомиться с временным расписанием перед посадкой в поезд, так как время отправления и прибытия поездов изменилось».

По его словам, предварительное расписание на период с 17 по 26 сентября доступно на сайте компании Elron.

Мяэ добавил, что в связи с ремонтными работами на юго-западном направлении с 14 по 16 сентября вместо поездов между станциями Рапла и Лелле пассажиров будут обслуживать автобусы.

27 сентября с 00:00 до 29 сентября на участке между станциями Лелле и Тюри также будут проводиться ремонтные работы, в это время вместо поездов будут ходить автобусы.

Пресс-секретарь Elron напомнил, что перевозка велосипедов автобусами, заменяющими поезда, невозможна. Кресла-коляски разрешается перевозить в сложенном и упакованном виде.

«Просьба к инвалидам-колясочникам сообщить о своих планах по электронной почте на адрес abi@elron.ee до поездки, чтобы, по возможности, можно было заказать автобус с низкой ступенькой», - сообщил Мяэ.

Остановки сменных автобусов обозначены табличками цвета Elron, а их местоположение и информацию об изменениях в расписании можно найти на сайте Elron.

За дополнительной информацией о ремонте железной дороги можно обратиться к владельцу инфраструктуры AS Edelaraudtee.