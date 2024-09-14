Слова правительства резко расходятся с его действиями, сказал председатель Центристской партии Михаил Кылварт на совете уполномоченных партии в Йыгева.
Михаил Кылварт: налоговые поступления пойдут на латание дыр в бюджете
«Коалиция подчеркивает, что налог на безопасность необходим для закупки боеприпасов. Безусловно, запасы боеприпасов необходимо пополнить, однако правительство не дает гарантий, что поступления налога на безопасность будут использованы в обозначенных целях. На самом деле, налоговые поступления пойдут на латание дыр в бюджете. По сути, это всего лишь очередное повышение налогов, которое продавливают, играя на чувстве патриотизма», - сказал Кылварт.
По словам Кылварта, правительство пытается спасти свою репутацию в глазах бизнеса, но делает это лицемерным способом. «С одной стороны, говорят об инвестиционной поддержке в размере 160 миллионов евро, однако при этом умалчивают о том, что обложение налогом прибыли предприятий заберет у них 200 миллионов евро. Предприниматели не попадутся в эту ловушку, если будут понимать, что в дальнейшем налоговая нагрузка негативно скажется на их деятельности», - пояснил лидер центристов.
Кылварт добавил, что не соответствуют действительности заявления представителей коалиции о том, что у Центристской партии, критикующей правительство, нет альтернативных предложений.
«На этой неделе парламентская фракция центристов подала в производство Рийгикогу законопроект о введении налога на прибыль банков, благодаря которому государственный бюджет можно было бы пополнить примерно на 500 миллионов евро в год, что в два раза больше, чем составят поступления автоналога. Если ввести налог на прибыль крупных корпораций и ступенчатый подоходный налог, то состояние госбюджета стало бы значительно лучше. Я также считаю, что для крупных инвестиций не стоит бояться брать кредиты», - сказал он.
По оценке Кылварта, заявления социал-демократов о том, что они являются единственной левоцентристской политической силой в Эстонии, не стоит воспринимать всерьез. «Разве левоцентристская партия поддержала бы введение автоналога, четырехкратное увеличение платы за посещение врача-специалиста и урезание детских пособий?» - подчеркнул он.
«Социал-демократы воплощают в жизнь налоговую политику реформистов, приправляя ее собственными идеями, не более того», - отметил Кылварт. - С их стороны это всего лишь спектакль. Хорошим примером является опубликованный Танелем Кийком в конце мая пост в соцсетях, в котором он заявил, что социал-демократы не поддерживают навязанные Департаменту социального обеспечения сокращения, однако вскоре после этого он проголосовал за принятие дополнительного бюджета. Похожую схему можно наблюдать и в случае с Таллиннской больницей - от слов к действиям так и не перешли».