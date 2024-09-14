Михаил Кылварт: налоговые поступления пойдут на латание дыр в бюджете

«Коалиция подчеркивает, что налог на безопасность необходим для закупки боеприпасов. Безусловно, запасы боеприпасов необходимо пополнить, однако правительство не дает гарантий, что поступления налога на безопасность будут использованы в обозначенных целях. На самом деле, налоговые поступления пойдут на латание дыр в бюджете. По сути, это всего лишь очередное повышение налогов, которое продавливают, играя на чувстве патриотизма», - сказал Кылварт.

По словам Кылварта, правительство пытается спасти свою репутацию в глазах бизнеса, но делает это лицемерным способом. «С одной стороны, говорят об инвестиционной поддержке в размере 160 миллионов евро, однако при этом умалчивают о том, что обложение налогом прибыли предприятий заберет у них 200 миллионов евро. Предприниматели не попадутся в эту ловушку, если будут понимать, что в дальнейшем налоговая нагрузка негативно скажется на их деятельности», - пояснил лидер центристов.

Кылварт добавил, что не соответствуют действительности заявления представителей коалиции о том, что у Центристской партии, критикующей правительство, нет альтернативных предложений.