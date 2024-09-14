Я приятно удивлен предложением министра-социал-демократа повысить плату за посещение врача-специалиста, и с осторожным позитивом отношусь к последствиям этого решения, - пишет андролог Маргус Пунаб (Партия правых).
МНЕНИЕ ⟩ Повышение платы за визит к врачу-специалисту необходимо, и не только для латания дыр в бюджете
Повышение платы за визит и выписку рецепта, конечно, не решит проблему дефицита финансирования медицинских услуг в размере 190 миллионов евро. Фактический дефицит на сегодняшний день в совокупности в несколько раз превышает названую сумму, что обусловлено многолетними ограничениями в финансировании здравоохранения и, как следствие, отсрочкой предоставления услуг. Кроме того, в последние годы к финансированию Кассы здоровья добавился ряд дополнительных задач, которые, к сожалению, не были компенсированы.
Конечно, плата за визит не должна распространяться на детей и, вероятно, на беременных, а также должно быть четко оговорено, как она будет применяться или компенсироваться в случае тех, кто находится в более трудном финансовом положении. В данном случае я бы предпочел компенсацию на основании заявления, но уж точно не освобождение от платы.
Чтобы добиться реальных результатов и избежать дисбаланса в системе здравоохранения, необходимо ввести плату за визит на всех уровнях медицинской системы - от семейных врачей до скорой помощи и EMO. Как за первичный, так и за повторный визит к врачам и медсестрам, а также другим медицинским работникам.
Я могу в какой-то степени понять предложение об освобождении от платы за посещение семейных врачей, но, к сожалению, именно здесь, на мой взгляд, сектор здравоохранения находится в наибольшем кризисе, и если создать дисбаланс, последствия для наших пациентов могут быть непредсказуемыми. Это касается доступа к услугам.
Повышение платы за визит крайне необходимо и имеет ряд возможных положительных эффектов
Повышение платы за визит существенно изменит положение пациентов в медицинской системе. Сегодня у нас сохраняются преимущественно старые «патриархальные» отношения между врачом и пациентом. Этому способствует предоставление бесплатных услуг мирового уровня. По сути, сегодня именно врач принимает решение об услуге, а пациент обязан принять предложение, то есть услугу, которую он получает.
Если бы пациент платил за услугу, это неизбежно усилило бы контроль пациента над предоставляемой услугой. Возник бы вопрос: соответствует ли то, что мне предлагают, моим интересам? Все ли предоставляемые услуги необходимы? Возникает более сильная мотивация быть более активным партнером для команды, предоставляющей лечение. В том числе появляется большее прав/желания отказаться от предлагаемых услуг.
Повышение платы за визит значительно улучшит доступ к медицинскому обслуживанию для всех наших граждан. Существует большая вероятность того, что некоторые визиты «на всякий случай» или визиты с относительно низкой предполагаемой или значимой пользой для пациента исчезнут.
Введение платы за обращения во все медицинские учреждения (включая скорую помощь и EMO) быстро выявит слабые места нашей социальной системы. Если переложить компенсацию стоимости визита для людей с более сложными экономическими возможностями на муниципалитеты, заинтересованность в улучшении работы нашей социальной системы возрастет. Если человек в сотый раз в год вызывает скорую помощь, мы должны признать, что это не проблема человека, а бездействие нашей социальной системы, которое сегодня просто перекладывается на медицинскую систему.
По всей вероятности, при увеличении платы за визит повысится и удовлетворенность лечением, что сегодня является серьезной проблемой. Мы знаем, что значительная часть наших пациентов не принимает лекарства, назначенные им для поддержания здоровья или снижения рисков, или принимает их не в соответствии с предписанными курсами лечения.
В долгосрочной перспективе более высокая стоимость услуг, безусловно, повысит мотивацию людей заботиться о своем здоровье. Мы все знаем об основных факторах риска для здоровья, но часто жители Эстонии не мотивированы избегать этих факторов или минимизировать их воздействие.