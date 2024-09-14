МНЕНИЕ Повышение платы за визит к врачу-специалисту необходимо, и не только для латания дыр в бюджете

Повышение платы за визит крайне необходимо и имеет ряд возможных положительных эффектов

Повышение платы за визит существенно изменит положение пациентов в медицинской системе. Сегодня у нас сохраняются преимущественно старые «патриархальные» отношения между врачом и пациентом. Этому способствует предоставление бесплатных услуг мирового уровня. По сути, сегодня именно врач принимает решение об услуге, а пациент обязан принять предложение, то есть услугу, которую он получает.

Если бы пациент платил за услугу, это неизбежно усилило бы контроль пациента над предоставляемой услугой. Возник бы вопрос: соответствует ли то, что мне предлагают, моим интересам? Все ли предоставляемые услуги необходимы? Возникает более сильная мотивация быть более активным партнером для команды, предоставляющей лечение. В том числе появляется большее прав/желания отказаться от предлагаемых услуг.

Повышение платы за визит значительно улучшит доступ к медицинскому обслуживанию для всех наших граждан. Существует большая вероятность того, что некоторые визиты «на всякий случай» или визиты с относительно низкой предполагаемой или значимой пользой для пациента исчезнут.

Введение платы за обращения во все медицинские учреждения (включая скорую помощь и EMO) быстро выявит слабые места нашей социальной системы. Если переложить компенсацию стоимости визита для людей с более сложными экономическими возможностями на муниципалитеты, заинтересованность в улучшении работы нашей социальной системы возрастет. Если человек в сотый раз в год вызывает скорую помощь, мы должны признать, что это не проблема человека, а бездействие нашей социальной системы, которое сегодня просто перекладывается на медицинскую систему.

По всей вероятности, при увеличении платы за визит повысится и удовлетворенность лечением, что сегодня является серьезной проблемой. Мы знаем, что значительная часть наших пациентов не принимает лекарства, назначенные им для поддержания здоровья или снижения рисков, или принимает их не в соответствии с предписанными курсами лечения.

В долгосрочной перспективе более высокая стоимость услуг, безусловно, повысит мотивацию людей заботиться о своем здоровье. Мы все знаем об основных факторах риска для здоровья, но часто жители Эстонии не мотивированы избегать этих факторов или минимизировать их воздействие.