Живущая в Эстонии российская оппозиционерка Любовь Соболь заявила о выходе из Антивоенного комитета, который, как считается, связан с проектами Михаила Ходорковского. Она сделала это после того, как Фонд борьбы с коррупцией опубликовал расследование о покушении на Леонида Волкова, обвинив в нападении предпринимателя Леонида Невзлина.
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«Извините, но я в ах*е»: Любовь Соболь вышла из Антивоенного комитета после расследования ФБК
Несколько дней назад Фонд борьбы с коррупцией (ФБК) обвинил предпринимателя и общественного деятеля Леонида Невзлина в подготовке покушения на бывшего директора Anti-Corruption Foundation (ACF, международный ФБК) Леонида Волкова и его похищения и «вывоза в Россию», нападения на жену известного экономиста Максима Миронова и нескольких акций, направленных против ФБК и его ключевых фигур.
Соответствующее расследование было опубликовано на YouTube-канале Алексея Навального в четверг, 12 сентября.