«Извините, но я в ах*е»: Любовь Соболь вышла из Антивоенного комитета после расследования ФБК

Живущая в Эстонии российская оппозиционерка Любовь Соболь заявила о выходе из Антивоенного комитета, который, как считается, связан с проектами Михаила Ходорковского. Она сделала это после того, как Фонд борьбы с коррупцией опубликовал расследование о покушении на Леонида Волкова, обвинив в нападении предпринимателя Леонида Невзлина.