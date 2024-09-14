Вчера поздно вечером сильная гроза достигла Южной Эстонии и постепенно переместилась в течение ночи через Центральную Эстонию в Северную Эстонию. Для Вильянди это закончилось еще одним большим затоплением перекрестка в центре города.
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ФОТО ⟩ Грозовой ливень затопил улицы в центре Вильянди
Перевод: Павел Соболев
В пятницу около 22.00 сильный дождь и гроза достигли Вильянди и вызвали затопление нескольких улиц. Самый крупный «потоп» возник на пересечении улиц Лосси и Якобсони. По данным Агентства окружающей среды, за последние 24 часа в Вильянди выпало 22,5 миллиметра осадков.