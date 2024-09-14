Эстонию в ночь на воскресенье снова ждут грозы и ливни

Как передала пресс-служба агентства, насыщенная влагой ложбина низкого давления в субботу в течение дня будет перемещаться с юга через страны Балтии в сторону Финляндии. Теплый фронт с сильными дождями задержится над Западной Эстонией. С востока облачность начала редеть, температура воздуха повышается, продолжается расслоение воздушных масс.

В этих условиях в субботу вечером и в ночь на воскресенье к западу от линии Выру-Йыхви ожидаются грозы и сильные дожди.

Предупреждения о ливнях и грозе не получили только острова у западного побережья и Ляэнеский уезд, а также Пыльваский, Выруский и Ида-Вируский уезды.