Контрнаступление РФ в Курской области: есть ли успехи у российских войск

Все эти села находятся восточнее условной линии контрнаступления.

Соответственно, атака на украинские позиции здесь дает основания полагать, что армия России пытается «свернуть» оборону украинцев, двигаясь к городу Суджа вдоль линии границы и трассы на Коренево.

Ответ ВСУ: прорыв границы на новом участке

Командование Вооруженных сил Украины не комментирует события, связанные с контрнаступлением россиян в Курской области.

Президент Украины Владимир Зеленский лишь подтвердил, что контрнаступление РФ в этом районе действительно началось, но добавил, что пока «все идет по нашему плану».

Что именно это значит, глава государства не объяснил.

Позже он добавил, что «серьезных успехов» россияне не достигли. «Наши военные героически держатся и делают все что нужно для других шагов наших, военно-политических», — заявил Зеленский.

Тем временем 11-12 сентября начали появляться кадры, которые говорят о попытках ВСУ найти новое «слабое звено» российской обороны в Курской области.

Военные телеграмм-каналы выложили видео, которое OSINT-аналитики геолоцировали как прорыв границы украинскими войсками в районе курского села Новый Путь. Это точка в 17 км юго-западнее Снагости и всего в 9 км от райцентра Глушково.

В своей сводке за 13 сентября эксперты ISW подтверждают сведения о том, что украинские войска прорвали границу России на новом участке в Курской области, однако масштаб этой операции, судя по всему, пока остается небольшим.