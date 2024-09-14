Лавли Перлинг переизбрана на пост председателя Партии правых

За Лавли Перлинг проголосовало 265 членов партии. В выборах приняли участие 49% членов партии, или 271 человек. Перлинг была единственным кандидатом на пост председателя.

В правление были избраны предприниматель Сийм Кийслер (201 голос), предприниматель Кристьян Ванаселья (201), заместитель старейшины волости Андрес Каарманн (152), предприниматель Тынис Конс (152), предприниматель Индрек Луберг (151), студентка Сандра Сандер (150), исполнительный директор Андрус Каарельсон (138), учительница Кати Кууск (136), предприниматель Кадри Куллман (135), предприниматель Мерле Раун (132), журналист Марти Аавик (113), IT-директор Тармо Линнамяги (102), доктор химической технологии Яан-Михкель Уусталу (77) и директор по развитию Янне Андресоо (73).

Членами ревизионной комиссии были избраны руководитель стоматологической клиники Криста Ваппер (142 голоса), бухгалтер Ханна-Май Рондо (111), финансовый эксперт Алар Войтка (110), предприниматель Рей Лаас (92) и фрилансер Мари-Лийс Тамм (92).

В выборах председателя, правления и ревизионной комиссии участвовало 49% членов партии, то есть 271 человек.

«Только свободный и процветающий народ сможет устоять. Свободный, но бедный народ влачит жалкое существование. Процветание без свободы - ничтожно. Правые строят свободное, процветающее эстонское общество», - так Перлинг обобщила основополагающие принципы партии.

По ее словам, человек, сдерживаемый чрезмерными правилами и ограничениями, учится беспомощности, а свободный человек умеет принимать решения, оценивать риски, не боится совершать ошибки, учиться на них и нести ответственность.