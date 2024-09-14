Сегодня в 13:35 в Центр тревоги сообщили, что в деревне Каркси, волость Мульги, уезд Вильянди, загорелось здание лесопилки. По словам заявителя, взорвался фильтр для опилок, и был виден открытый огонь. По его же словам, на месте происшествия никто не пострадал.
Когда спасатели прибыли на место, горело здание длиной 50 метров рядом с бункером для опилок, и огонь распространялся по всей площади. По словам руководителя спасательных работ, существует риск распространения пожара на соседние здания. Основной задачей на месте происшествия является обеспечение достаточного количества воды для тушения и сдерживание распространения огня.
На происшествие отреагировали крупные силы: на месте работают профессиональные спасатели из Абья, Килинги-Нымме, Мустла, Сууре-Яани, Тырва, Валга и Вильянди совместно с добровольцами из Нуйа. Всего на месте находится 16 единиц спасательной техники.
По словам спасателей, дым от пожара в данный момент не представляет угрозы для жителей ближайших районов.