В Каркси открытым огнем горит лесопилка

Сегодня в 13:35 в Центр тревоги сообщили, что в деревне Каркси, волость Мульги, уезд Вильянди, загорелось здание лесопилки. По словам заявителя, взорвался фильтр для опилок, и был виден открытый огонь. По его же словам, на месте происшествия никто не пострадал.