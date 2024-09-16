28 августа 2024 года патриарх Московский и всея Руси Кирилл принял участие в праздничной трапезе в Успенском соборе Кремля. На мероприятии он сформулировал идею российских границ, которые нигде на заканчиваются.

«Несмотря на появление политических границ на так называемом постсоветском пространстве, для Русской Православной Церкви их нет, потому что мы - Церковь всея Руси, и для меня Киев, Минск и другие столицы республик - это важные духовные центры единой Святой Руси», - заявил Кирилл.

Собиратель земель русских Кирилл Безумный много чего еще наговорил спорного, поэтому не удивительно, что в МВД Эстонии осудили заявления патриарха, как представляющие угрозу безопасности Эстонии.

По словам канцлера МВД, высказывания Кирилла требуют, чтобы свою четкую позицию по этому поводу высказала Эстонская православная церковь Московского патриархата (ЭПЦ МП). Более того, он ожидал бы «выхода из подчинения Московскому патриарху».

Несмотря на всю правильность с политической точки зрения, многочисленные требования МВД к ЭПЦ МП кажутся мне абсолютно бессмысленными. Требования дать оценку тем или иным словам Кирилла мы слышим с марта 2022 года.

Их десяток раз выдвигали главе ЭПЦ МП митрополиту Евгению, а теперь, когда его фактически заменил епископ Тартуский Даниил, требования уже обращены к последнему. Церковь всякий раз ограничивалась осуждением войны и призывала к миру во всем мире.