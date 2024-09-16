Патриарх Московский и всея Руси Кирилл снова высказался, совершенно справедливо возмутив Эстонию и нашего министра внутренних дел Лаури Ляэнеметса. Министерство потребовало от церкви ответа. Сегодня состоится Синод Эстонской православной церкви Московского патриархата, но решения о выходе из подчинения Москвы он не примет. Скорее всего, праведное возмущение министра в сотый раз уйдет в свисток, хотя способ правильно решить проблему есть - пишет журналист Rus.Postimees Анастасия Тидо.
Анастасия Тидо ⟩ Вопрос Эстонской православной церкви можно решить, но не пустыми требованиями министерства
28 августа 2024 года патриарх Московский и всея Руси Кирилл принял участие в праздничной трапезе в Успенском соборе Кремля. На мероприятии он сформулировал идею российских границ, которые нигде на заканчиваются.
«Несмотря на появление политических границ на так называемом постсоветском пространстве, для Русской Православной Церкви их нет, потому что мы - Церковь всея Руси, и для меня Киев, Минск и другие столицы республик - это важные духовные центры единой Святой Руси», - заявил Кирилл.
Собиратель земель русских Кирилл Безумный много чего еще наговорил спорного, поэтому не удивительно, что в МВД Эстонии осудили заявления патриарха, как представляющие угрозу безопасности Эстонии.
По словам канцлера МВД, высказывания Кирилла требуют, чтобы свою четкую позицию по этому поводу высказала Эстонская православная церковь Московского патриархата (ЭПЦ МП). Более того, он ожидал бы «выхода из подчинения Московскому патриарху».
Несмотря на всю правильность с политической точки зрения, многочисленные требования МВД к ЭПЦ МП кажутся мне абсолютно бессмысленными. Требования дать оценку тем или иным словам Кирилла мы слышим с марта 2022 года.
Их десяток раз выдвигали главе ЭПЦ МП митрополиту Евгению, а теперь, когда его фактически заменил епископ Тартуский Даниил, требования уже обращены к последнему. Церковь всякий раз ограничивалась осуждением войны и призывала к миру во всем мире.
Оценку церковь по каждому требованию МВД давала, но оценка эта всякий раз оказывалась недостаточно осуждающей. После высказываний Кирилла следовал новый запрос на оценку. Все эти бесконечные оценки, которых чиновники требуют от архиереев методично, как заполнения налоговых деклараций, не служат никакой цели и ничего не меняют.
Хотя сегодня соберется Синод ЭПЦ МП, который должен рассмотреть вопрос о высказываниях Кирилла, никаких решений о выходе из подчинения Московского патриархата или прямых осуждений политики Москвы не может быть принято.
Кирилл нам снова сказал, что на страны «так называемого постсоветского пространства» простирается архипастырская ответственность Патриарха Московского и всея Руси. Его слова означают, что ни о каком выходе Эстонии из-под его пастырской ответственности и речи быть не может.
Безусловно, Эстония может и должна защищать свои интересы и безопасность, но какой смысл перекладывать эту задачу на подчиненных Кирилла? Министры и политики наверняка слышали про административную иерархию.
Префект Ида-Вирумаа не может со своим округом выйти из подчинения Департамента полиции и погранохраны по своему желанию. Он не может без последствий для своей карьеры дать оценку словам министра или директора департамента. Почему МВД ждет чего-то подобного от епископа?
Немного матчасти для понимания. В подчинении патриархата - Московского или Вселенского - есть церкви автокефальные, поместные и так называемые автономные. Автономная церковь - явление относительно современное. Такая церковь не имеет полной независимости, как автокефальная, но достаточно самостоятельна по сравнению с поместной.
ЭПЦ МП является традиционной поместной церковью, то есть подчиненной патриарху. Каноническое право гласит, что никто не может дать поместной церкви больше прав, чем имеет сам. Это простое правило означает, что «автономию» ЭПЦ МП Собор этой церкви путем замены устава дать не может.
Выйти из состава Русской православной церкви поместная церковь своим собственным решением тоже не может - требуется либо согласие патриарха Московского на выход, либо готовность Вселенского патриарха Варфоломея «на вход», то есть на принятие ее в свое подчинение в том или ином виде.
Любой переход поместной церкви из одного патриаршего подчинения в другое - процесс сложный и длительный. В случае сопротивления, которого можно ожидать от Москвы, он может стать еще и весьма конфликтным.
Полномочия государства ограничиваются возможностью закрыть юридическое лицо - MTÜ Moskva Patriarhaadi Eesti Õigeusukirik. При желании можно закрыть хоть все юридические лица, в виде которых функционируют отдельные приходы, но это не запрет и не ликвидация церкви, а ограничение прав религиозной общины.
Самым простым технически решением вопроса с «архипастырской властью патриарха Московского и всея Руси» мог бы стать переход в подчинение Вселенского патриарха, то есть в состав Эстонской Апостольской православной церкви, но не ЭПЦ МП целиком, а всех ее приходов по отдельности.
В этом случае деятельность ЭПЦ МП в Эстонии прекратилась бы канонически правомерно. Хотя этот путь выглядит сегодня маловероятно, попробовать стоит. В Эстонии 36 приходов ЭПЦ МП и далеко не во всех поддерживают позицию патриарха Кирилла.
Однако, большинство приходских священников являются гражданами России и имеют виды на жительство. У очень многих из них эти ВНЖ - срочные, то есть временные. С временным видом на жительство человек чувствует себя неуверенно, так как ВНЖ в любой момент могут не продлить.
Однако, если такой священник примет решение о переходе в состав Эстонской Апостольской православной церкви, он не сможет вернуться в Россию: там он будет строго наказан за «предательство» и последствия для него могут быть очень серьезными.
МВД могло бы рассмотреть возможность предоставить постоянный вид на жительство священникам, которые захотят перейти со своим приходом в состав ЭАПЦ. Это показало бы, что государство готово защищать людей с проэстонской позицией и положило бы начало процессу, а там и другие приходы бы присоединились.
Вместо того, чтоб требовать от архиереев ЭПЦ МП очередных осуждений, министерство могло бы нанять в качестве консультанта толкового специалиста по каноническому праву. Священникам нужны приемлемые для них варианты, а не светские фантазии, тогда они будут более открыты к сотрудничеству.