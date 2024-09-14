РАЙНЕР САКС Шойгу поехал в КНДР от очень плохой жизни

Со стороны Курска поступают сообщения о боях в районе, который несколько дней назад российская армия объявила находящимся под ее контролем. Украинские подразделения смогли в незначительной степени продвинуться через государственную границу западнее района предыдущих боев и тем самым создать угрозу выхода в тыл подразделениям российской армии, пытающимся контратаковать.
Похоже, что этим тактическим маневром удалось остановить операцию российской армии. Вероятно, правы те аналитики, которые считают, что контрнаступление российской армии все же носило весьма локальный характер и его основной целью было разблокировать российские войска в районе Глушково у реки Сейм и не допустить перехода этого региона под контроль украинских сил. На других участках Курской операции большое давление на украинские силы не оказывалось, а российской армии по-прежнему требуется много новых сил, чтобы начать серьезное контрнаступление.
На направлении Харькова российские части вчера действовали несколько энергичнее, но отдельные попытки наступления, в основном в районе Волчанска, не дали результатов.
Наступление на Купянск и Лиман продолжается относительно интенсивно. Российским частям удалось несколько улучшить свои позиции в центральной части линии фронта. На Северском направлении позиционные бои идут без изменений.
В районе Бахмута продолжаются рутинные, но безрезультатные нападения на Часов Яр, однако интенсивность нападений за последние три недели неуклонно снижалась. Атаки в направлении Торецка также менее активны и существенных изменений позиций нет.
На направлении Покровска количество атак российской армии несколько уменьшилось, и основное внимание командования направлено на достижение успеха в районе Угледара. Российская армия пытается оказать давление на этом участке бронетанковыми силами, что резко увеличило потери бронетехники.
Хотя российская армия вчера не смогла продвинуться, положение украинской армии там порой достаточно тяжелое.
На Южном фронте российская армия бездействовала. Активные атаки на украинские позиции на восточном берегу Днепра продолжаются, но пока безуспешно.