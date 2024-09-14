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РАЙНЕР САКС Шойгу поехал в КНДР от очень плохой жизни

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Райнер Сакс.
Райнер Сакс. Фото: Mihkel Maripuu
  • Шойгу отправился в Северную Корею
  • Байден и Стармер подтвердили поддержку Украины
  • Однако никаких конкретных шагов упомянуто не было

Россия, похоже, испытывает нехватку баллистических ракет после пожара на воронежском складе боеприпасов, пишет эксперт по безопасности Райнер Сакс.

Перевод: Павел Соболев

Секретарь Совета безопасности России, бывший министр обороны Сергей Шойгу посетил накануне Северную Корею. Предполагается, что он также встретился с Ким Чен Ыном. Официальное сообщение о визите - это облако слов о стратегическом партнерстве.

Здесь стоит вспомнить, что в ночь на 25 августа произошла крупная атака беспилотников на склады боеприпасов в Воронежской области. В результате нападения взрывы продолжались весь следующий день. Тогда в социальных сетях распространялась информация, что на этих складах хранятся полученные из Северной Кореи баллистические ракеты (аналоги «Искандеров»).

Если до этого взрыва на складе российская армия ежедневно атаковала различные объекты по всей Украине несколькими баллистическими ракетами (используя три-пять штук в день), то после пожара на складе баллистические ракеты для атак используются очень редко.

Логично, что единственной целью визита в Северную Корею является приобретение нового оружия и боеприпасов. Цена будет очень высокой, но альтернативы, похоже, нет, даже ракеты, поставленные Ираном, не прослужат очень долго. Отдельная история с еще более легким вооружением, которое, вероятно, понадобится России в случае, если она захочет провести новую волну мобилизации. Ни один высокопоставленный чиновник или представитель России не посещает Северную Корею иначе, как в случае крайней необходимости.

КНР почувствовала необходимость быстро отреагировать на критическое выступление президента Владимира Зеленского по поводу мирной инициативы Китая и Бразилии. Министр обороны Китая в очередной раз заявил, что необходимо начать переговоры, и предложения КНР как раз заключаются в прекращении огня. По сути, этот план предусматривает, что Россия сохранит контроль над завоеванными территориями.

Мирный план Зеленского

Президент Украины сообщил, что в ноябре состоится новая мирная конференция, на которую будет приглашена и Россия. Президент Украины планирует передать стратегический план достижения мира президенту США Джо Байдену. По словам президента Зеленского, он не может комментировать все детали этого предложения.

О его содержании может говорить обобщение украинского президента, что мира можно достичь либо путем силового вытеснения российской армии за пределы Украины, либо обеспечением того же дипломатическим путем. Как и следовало ожидать в случае с Россией, дипломатический путь возможен только в том случае, если украинская армия будет достаточно сильна, чтобы заставить российскую армию покинуть украинскую территорию.

Встреча президента США Байдена и премьер-министра Великобритании Стармера передала послание о непоколебимой поддержке Украины в борьбе с агрессором, однако не было никаких сообщений о конкретных шагах, которые следует предпринять в поддержку Украины. Поскольку президент США до сих пор не дал разрешения Украине на использование полученных от доноров ракет для нанесения ударов по военным объектам в России, информационное давление России на стратегическом уровне возросло.

Поскольку Россия видит, что угроза эскалации наряду с другими видами шантажа приносят результаты, она будет продолжать делать это и в будущем. В то же время данная ситуация мотивирует Россию продолжать атаки на гражданскую инфраструктуру на Украине и расширять дипломатическую деятельность, чтобы выйти из изоляции.

В свою очередь, представитель внешнеполитического ведомства Евросоюза Питер Стано заявил, что угрозы президента России не изменят поддержку Европы Украиной. Хорошо, что кто-то сказал это прямо. По мнению президента Польши Анджея Дуды, заявления российского лидера показывают, что положение российской армии на фронте нехорошее, и с этим можно согласиться.

Обмен пленными

В результате вчерашнего обмена пленными домой вернулись 49 защитников Украины. Среди них много женщин, а также бойцы полка «Азов». Освобожденные попали в плен еще до февраля 2022 года. Можно сделать вывод, что курская операция дала Украине ценный обменный материал.

Сегодня ночью российская армия вновь атаковала Иран с помощью дронов. В атаке приняли участие 76 дронов «Шахед». В основном они взлетают из Курской области на севере и Ростовской области вдоль Азовского моря на юге. Во время последних атак дронов дроны также снова взлетели с мыса Чауда в Крыму. ПВО Украины физически уничтожили 72 дрона. Два дрона были обезврежены Украиной с помощью электронных средств, два дрона вернулись в Россию.

Во всех случаях ударов дронов за прошедшую неделю некоторые дроны направились обратно в Россию. Местные украинские СМИ сообщили о работе ПВО в Киеве, Одессе и большинстве восточных и центральных регионов Украины. Также существует больший риск ракетного удара по Украине.

Положение на поле боя

Общее количество атак российской армии по всему фронту за последние четыре дня было примерно на треть меньше, чем за предыдущие две недели. Эпицентр наступления продолжает находиться в южной части Донбасса.

Со стороны Курска поступают сообщения о боях в районе, который несколько дней назад российская армия объявила находящимся под ее контролем. Украинские подразделения смогли в незначительной степени продвинуться через государственную границу западнее района предыдущих боев и тем самым создать угрозу выхода в тыл подразделениям российской армии, пытающимся контратаковать.

Похоже, что этим тактическим маневром удалось остановить операцию российской армии. Вероятно, правы те аналитики, которые считают, что контрнаступление российской армии все же носило весьма локальный характер и его основной целью было разблокировать российские войска в районе Глушково у реки Сейм и не допустить перехода этого региона под контроль украинских сил. На других участках Курской операции большое давление на украинские силы не оказывалось, а российской армии по-прежнему требуется много новых сил, чтобы начать серьезное контрнаступление.

На направлении Харькова российские части вчера действовали несколько энергичнее, но отдельные попытки наступления, в основном в районе Волчанска, не дали результатов.

Наступление на Купянск и Лиман продолжается относительно интенсивно. Российским частям удалось несколько улучшить свои позиции в центральной части линии фронта. На Северском направлении позиционные бои идут без изменений.

В районе Бахмута продолжаются рутинные, но безрезультатные нападения на Часов Яр, однако интенсивность нападений за последние три недели неуклонно снижалась. Атаки в направлении Торецка также менее активны и существенных изменений позиций нет.

На направлении Покровска количество атак российской армии несколько уменьшилось, и основное внимание командования направлено на достижение успеха в районе Угледара. Российская армия пытается оказать давление на этом участке бронетанковыми силами, что резко увеличило потери бронетехники.

Хотя российская армия вчера не смогла продвинуться, положение украинской армии там порой достаточно тяжелое.

На Южном фронте российская армия бездействовала. Активные атаки на украинские позиции на восточном берегу Днепра продолжаются, но пока безуспешно.

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