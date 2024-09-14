РАЙНЕР САКС Шойгу поехал в КНДР от очень плохой жизни

Перевод: Павел Соболев

Секретарь Совета безопасности России, бывший министр обороны Сергей Шойгу посетил накануне Северную Корею. Предполагается, что он также встретился с Ким Чен Ыном. Официальное сообщение о визите - это облако слов о стратегическом партнерстве.

Здесь стоит вспомнить, что в ночь на 25 августа произошла крупная атака беспилотников на склады боеприпасов в Воронежской области. В результате нападения взрывы продолжались весь следующий день. Тогда в социальных сетях распространялась информация, что на этих складах хранятся полученные из Северной Кореи баллистические ракеты (аналоги «Искандеров»).

Если до этого взрыва на складе российская армия ежедневно атаковала различные объекты по всей Украине несколькими баллистическими ракетами (используя три-пять штук в день), то после пожара на складе баллистические ракеты для атак используются очень редко.

Логично, что единственной целью визита в Северную Корею является приобретение нового оружия и боеприпасов. Цена будет очень высокой, но альтернативы, похоже, нет, даже ракеты, поставленные Ираном, не прослужат очень долго. Отдельная история с еще более легким вооружением, которое, вероятно, понадобится России в случае, если она захочет провести новую волну мобилизации. Ни один высокопоставленный чиновник или представитель России не посещает Северную Корею иначе, как в случае крайней необходимости.