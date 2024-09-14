Чтобы вас не смущали любопытные соседи, а вы – свою тещу, прочитайте эти советы профессионалов

Ответ прост: вас спасут опушки. Но что же такое опушка?

Это живописная кулиса из растений: она прикрывает и декорирует ограждения, постройки. Опушки на языке ландшафтных дизайнеров – это «линейные композиции из деревьев и кустарников». В общем, когда стена зеленых насаждений резко переходит к открытым пространствам сада, перед нами именно она – декоративная опушка.

Опушки – надежный способ скрыть что-то от посторонних глаз. Например, баню или лужайку-солярий, где владельцы намерены загорать без оглядки на любопытного соседа с биноклем. Главное в планировании такой опушки – учесть, на каком именно ярусе требуется максимальная защита от любопытных взглядов.

В зависимости от внешнего вида, опушки бывают простые и сложные. Простая опушка – та, в которой все растения располагаются в одну легко различимую линию. Ярусы создаются разными группами растений: верхний – деревьями, средний – крупными кустарниками, нижний – низкими кустарниками и многолетними цветущими растениями.

Что может опушка

Декорировать уродливый забор помогут высокие кустарники среднего яруса: сирень, клен гиннала, различные можжевельники, горная сосна.

Чтобы закрыть бочку или выход из бани, нужна опушка с густым средним ярусом. Или средним и верхним – в зависимости от этажности вашего дома, и можете падать в сугроб, не боясь смутить тещу!