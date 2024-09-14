Представьте, вы наконец достроили долгожданный дом, разбили красивый сад… И тут они. Соседи. Со своим страшным забором и высоким домом, из окон которого весь ваш сад виден как на ладони. Что делать? Отгородиться еще более высоким забором? Смириться и тихо страдать? На вопросы отвечает Houzz.
Чтобы вас не смущали любопытные соседи, а вы – свою тещу, прочитайте эти советы профессионалов
Ответ прост: вас спасут опушки. Но что же такое опушка?
Это живописная кулиса из растений: она прикрывает и декорирует ограждения, постройки. Опушки на языке ландшафтных дизайнеров – это «линейные композиции из деревьев и кустарников». В общем, когда стена зеленых насаждений резко переходит к открытым пространствам сада, перед нами именно она – декоративная опушка.
Опушки – надежный способ скрыть что-то от посторонних глаз. Например, баню или лужайку-солярий, где владельцы намерены загорать без оглядки на любопытного соседа с биноклем. Главное в планировании такой опушки – учесть, на каком именно ярусе требуется максимальная защита от любопытных взглядов.
В зависимости от внешнего вида, опушки бывают простые и сложные. Простая опушка – та, в которой все растения располагаются в одну легко различимую линию. Ярусы создаются разными группами растений: верхний – деревьями, средний – крупными кустарниками, нижний – низкими кустарниками и многолетними цветущими растениями.
Что может опушка
Декорировать уродливый забор помогут высокие кустарники среднего яруса: сирень, клен гиннала, различные можжевельники, горная сосна.
Чтобы закрыть бочку или выход из бани, нужна опушка с густым средним ярусом. Или средним и верхним – в зависимости от этажности вашего дома, и можете падать в сугроб, не боясь смутить тещу!
Закрыться от посторонних глаз можно опушками с плотным верхним ярусом насаждений – так место не будет просматриваться из окон второго этажа. Для этой цели лучше всего подходят хвойные. Либо лиственные с густой плотной кроной: конский каштан, клен остролистный, липа мелколистная, дуб красный.
Огородить спортивную площадку – еще одна задача, которую решают при помощи простых опушек. Растения служат не только визуальным экраном, но и вполне реальным щитом, защищающим окна окружающих домов от летающих мячей. Планируем плотный средний и верхний ярус из кустов и деревьев.
На фото: пример простой опушки в крошечном дворике рядного дома – закрывает пограничный с соседями забор и защищает от любопытных глаз.
Сложная опушка – когда в линии роста растений существуют разрывы и неровности. В зависимости от того, как сильно растения выбиваются из общего ряда, различают барельеф (выступ) или горельеф (отдельный островок). В первом случае отдельные деревья или целые группы растений растут в небольшом отдалении от основной линии опушки. Во втором – могут располагаться довольно далеко, даже в нескольких метрах от общей массы.
Сложные опушки нужны для мест, в которые вам важно время от времени подглядывать. Скажем, из окон гостиной или кухни должна быть хорошо видна детская площадка. А вот от зоны барбекю с открытым очагом или от площадок с водоемами детей можно отгородить. В таком случае для верхнего яруса подойдут деревья с ажурной кроной (березы, клен сахаристый), а в среднем в нужных местах можно оставить окна без растений.
И простую, и сложную опушку можно создать на участке любого размера – хоть внушительном, хоть совсем крошечном. Различаться будут только масштабы растений.
Для маленького участка деревья из верхнего яруса мы заменим лианами на шпалерах или колоновидными деревьями – вертикаль будет создана, но не займет много места. А на переднем плане окажется больше почвопокровных растений и многолетников.
Совет: Создавая опушку в небольшом саду, попробуйте использовать деревья соседей, особенно если они растут на границе с вашим участком: высокие растения послужат верхним ярусом опушки, а средний и нижний вы сформируете уже на своем участке – так визуально сад станет более глубоким и объемным.
Правда, интересно и совсем не сложно? С подробностями можно ознакомиться ЗДЕСЬ.