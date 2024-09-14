В 2020 году в здании Каблиского детского сада в Пярнумаа были обнаружены обширные повреждения, и с тех пор семья детского сада переехала в начальную школу Метсапула на нижний этаж школьного здания, построенного в 1932 году. Сейчас, примерно четыре года спустя, детский сад вернулся в Кабли.
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ФОТО ⟩ В Эстонии открылся новый детский сад с видом на море
Перевод: Павел Соболев
Торжественное открытие детского сада началось с перерезания ленточки, после чего дети вместе с воспитателем исполнили гимн детского сада, слова которого записаны и на его воротах.