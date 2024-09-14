ФОТО В Эстонии открылся новый детский сад с видом на море

В 2020 году в здании Каблиского детского сада в Пярнумаа были обнаружены обширные повреждения, и с тех пор семья детского сада переехала в начальную школу Метсапула на нижний этаж школьного здания, построенного в 1932 году. Сейчас, примерно четыре года спустя, детский сад вернулся в Кабли.