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ФОТО В Эстонии открылся новый детский сад с видом на море

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В 2020 году в здании Каблиского детского сада в Пярнумаа были обнаружены обширные повреждения, и с тех пор семья детского сада переехала в начальную школу Метсапула на нижний этаж школьного здания, построенного в 1932 году. Сейчас, примерно четыре года спустя, детский сад вернулся в Кабли.

Перевод: Павел Соболев

Торжественное открытие детского сада началось с перерезания ленточки, после чего дети вместе с воспитателем исполнили гимн детского сада, слова которого записаны и на его воротах.

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