Глава Финансовой инспекции Килвар Кесслер грозит кулаком эстонским банкам, которые недавно решили начать взимать плату за услуги, которые в большинстве цивилизованных стран Европы являются бесплатными. Ниже приводим обращение Кесслера к банкам в полном объеме.
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Финансовая инспекция: тарифы эстонских банков на операции с банкнотами и монетами возмутительны
Перевод: Павел Соболев
Денежной единицей Эстонии является евро, и так обстоит дело уже более десяти лет. Евро необходимо принимать независимо от того, используются ли бумажные банкноты, банковские карты или металлические монеты. Все эти формы денег имеют свои сильные и слабые стороны.