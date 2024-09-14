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Таллинн выбран местом проведения чемпионата Европы по фехтованию

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Фехтование.
Фехтование. Фото: Tairo Lutter

Конгресс Европейской конфедерации фехтования (EFC) выбрал Таллинн местом проведения чемпионата Европы по фехтованию среди взрослых в 2026 году. Об этом говорится в сообщении Союза фехтования Эстонии.

14 сентября 2024 года на конгрессе EFC, прошедшем в Будапеште, было принято решение, что чемпионат Европы по фехтованию среди взрослых 2026 года состоится в Таллинне.

В голосовании участвовали 42 страны-члена, из которых 24 проголосовали за столицу Эстонии. Ереван, столица Армении, был вторым кандидатом и набрал 18 голосов.

«Для Таллинна это отличная возможность заявить о себе на международной спортивной арене, а для эстонских фехтовальщиков - шанс соревноваться перед домашней аудиторией», - отмечают в Союзе фехтования Эстонии.

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