Таллинн выбран местом проведения чемпионата Европы по фехтованию

14 сентября 2024 года на конгрессе EFC, прошедшем в Будапеште, было принято решение, что чемпионат Европы по фехтованию среди взрослых 2026 года состоится в Таллинне.

В голосовании участвовали 42 страны-члена, из которых 24 проголосовали за столицу Эстонии. Ереван, столица Армении, был вторым кандидатом и набрал 18 голосов.

«Для Таллинна это отличная возможность заявить о себе на международной спортивной арене, а для эстонских фехтовальщиков - шанс соревноваться перед домашней аудиторией», - отмечают в Союзе фехтования Эстонии.