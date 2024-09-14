Перевод: Павел Соболев

Еврокомиссия устами комиссара Кадри Симсон пообещала, что поставки российского газа в Евросоюз через территорию Украины прекратятся в этом году. Контракт между российским «Газпромом» и украинским «Нафтогазом» действует до 31 декабря 2024 года и не будет продлеваться. В настоящее время российский газ по-прежнему составляет 18 процентов всего импорта ЕС. Венгрия и Австрия выигрывают больше других - это страны, поддержка Украины в войне со стороны которых позорным образом отсутствует.

Означает ли это, что российский газ теперь будет застревать у дверей ЕС? Нет. На самом деле, ситуация может стать еще хуже, чем была до сих пор. Я объясню, почему именно.

Русские всегда могли найти альтернативные пути направления своего сырья в Европу. Отныне этот путь будет проходить через Среднюю Азию, Азербайджан и Турцию в большей степени, чем раньше. Так что, если раньше украинцы получали хоть какую-то прибыль как транзитная страна, то теперь эта возможность отрезана, а казна россиян по-старому наполняется с помощью турок и азербайджанцев.

Реджеп Эрдоган только что выступил с новым заявлением о поддержке Украины: Турция поддерживает территориальную целостность Украины, а россияне не имеют никакого отношения к Крыму. Турция также оказала военную помощь Украине, даже с помощью своих беспилотников «Байрактар». Но что в этом толкового, если на финансирование работающей полным ходом убивающей машины россиян будут смотреть сквозь пальцы.

Сам ЕС тоже не безгрешен.

Рынок газа не такой глобальный, как рынок нефти или угля. И если газ не будет конвертирован в СПГ, его доставка должна быть напрямую связана с другими странами по трубопроводу. Это накладывает понятные географические ограничения на экспорт и при желании может оказать еще большее давление на Россию в отношении газа. Однако проблема на данный момент заключается в том, что Европа еще не смогла покончить со своей энергозависимостью.