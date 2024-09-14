ФОТО Фестиваль литературной улицы собрал в Кадриорге не боящихся дождя любителей книг

Фестиваль предлагал развлечения на любой вкус - презентации книг, дискуссионные группы, публичные дискуссии и возможность встретиться с писателями. День был приправлен чтениями, театральными представлениями и живой музыкой. Кроме того, было записано на видео несколько литературных и культурных дискуссий.