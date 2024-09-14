В воскресенье в Эстонии воздух прогреется до 26 градусов

По данным Агентства окружающей среды, в ночь на воскресенье в западной части Эстонии будет облачно с прояснениями, на востоке - малооблачно, переменная облачность. По многим регионам пройдут ливни, местами с грозой. Наибольшая вероятность осадков в Западной и Центральной Эстонии. Местами туман. Ветер слабый, переменных направлений, на островах и побережье Западной Эстонии - северных направлений, 3-9, порывами до 12 м/с. Температура воздуха ночью 12-18 градусов.

На Чудском озере в ночь на воскресенье ветер юго-западный, 3-8 м/с. Высота волны 0,3-0,8 метра. Возможны ливни. Видимость от хорошей до умеренной. Температура воздуха ночью 16-18 градусов.

В воскресенье днем в Западной и Северной Эстонии облачно с прояснениями, в других регионах - малооблачно, переменная облачность. В начале дня по многим регионам пройдут дожди, местами сохранится туман, который во второй половине дня станет реже. Ветер восточный, 2-8, на островах Западной Эстонии и побережье северный - северо-восточный, порывами до 11 м/с. Температура воздуха 20-26, на островах и в Северо-Западной Эстонии 16-19 градусов.

На Чудском озере ветер восточный, 3-8 м/с. Высота волны 0,3-0,8 метра. Погода будет преимущественно ясной с хорошей видимостью. Температура воздуха 21-24 градуса.