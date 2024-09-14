Посетители Элиствереского лесного зоопарка часто разочаровываются, поскольку увидеть обитающих там рысей практически невозможно. Однако в хорошие дни везет, и бывает что животное удобно греется на крыше своего логова. Сегодня подобное зрелище предложила людям охотившаяся в районе Ихасте рысь, которая с удобством разлеглась у моста и с интересом наблюдала за прохожими.
ВИДЕО ⟩ Храбрая рысь с интересом наблюдала за прохожими у моста Ихасте
В группе жителей Ихасте в социальных сетях несколько человек отреагировали на фото и видео и сообщили, что это дикое животное уже много лет живет в Ихасте и время от времени показывается местным жителям.
Помимо фотографий к посту прикреплено видео, на котором видно, как рысь прячется в тени канадского клена. На видео животное кажется хромающим.