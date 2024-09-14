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ГАЛЕРЕЯ Фестиваль меда привлек гостей не только дегустациями, но и лекциями по пчеловодству

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XVI фестиваль меда, начавшийся в пятницу вечером огненным шоу и концертом в Карксиском орденском замке в Вильяндимаа, продолжился в субботу в Каркси-Нуйя большой ярмаркой и лекциями по пчеловодству.

Перевод: Павел Соболев

Пчеловод Йорма Ыйгус рассказала об одном из самых больших врагов пчеловодов - клеще варроа, и о том, как от него избавиться, а также о подготовке пчелиных семей к зиме. Анна Аунап, аналитик Центра экологических исследований, рассказала о сохранении качества меда и ошибках пчеловодов, которые могут ухудшить качество меда. Александр Кильк, имеющий очень большой опыт пчеловодства, на этот раз сосредоточился на апитерапии и различных возможностях этого лечения. В выставочном уголке был представлен обзор современных инструментов пчеловодства.

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