Кристина Каллас: налоговые дебаты переросли в какофонию

«Дебаты в публичной сфере превратились в какофонию, где еще меньше, чем слушают, думают. Весной, когда стало ясно, что в связи с изменением оборонных планов НАТО нам требуется дополнительно 1,6 млрд на оборону, бизнес предложил правительству ввести временный налог на нужды государственной обороны, чтобы собрать деньги, необходимые для оборонных расходов», - пишет BNS со ссылкой на публикацию Каллас в социальных сетях.

По словам Кристины Каллас, правительство согласилось на введение временного налога на гособорону, который будет взиматься с 2026 по 2028 год, то есть в течение трех лет, с потребления и доходов населения, а также с доходов предприятий. Кроме того, на 10 % будут сокращены фиксированные государственные расходы.

«Предприниматели со своей стороны предложили взимать налог не с доходов, а с фонда заработной платы. Правительство приняло это предложение, провело сравнительный анализ воздействия и убедилось, что влияние на экономическую среду будет хуже, чем временное налогообложение доходов. Тогда бизнес предложил вместо этого облагать налогом активы. Мы начали рассматривать и это предложение. Поскольку предложение было сделано всего неделю назад, остается много вопросов, на которые аналитики еще не нашли ответов», - резюмировала Каллас события ближайших дней.

«В то же время правительство подвергается критике за то, что мы вообще вводим налог на гособорону - даже временный. Что мы вообще рассматриваем различные варианты - мол, не надо их так много. Что мы слишком долго рассматриваем - определитесь уже. Привлекать надо, а не привлекаете. С бизнесом нужно советоваться, но не слушаете. Вы должны анализировать, но не анализируете».

«Один оппозиционный политик уже дошел до того, что считает налог на национальную оборону гитлеровским налогом», - добавила Каллас, ссылаясь на статью председателя партии «Отечества» Урмаса Рейнсалу, опубликованную в субботу в газете Postimees под заголовком «Правительство в панике хочет ввести гитлеровский налог».

«Дебаты необходимы, анализ нужен, рассмотрение различных альтернатив важно. Но при всем этом необходимо и активное слушание, иначе это просто перекрикивание друг друга», - отметила Каллас в своем сообщении.