Представитель «Отечества»: эстонские пенсионеры – самые бедные в ЕС, повышение налогов сделает их еще беднее

«Если в 2021 году самые бедные пенсионеры в Европейском союзе были в Латвии, то в 2022 и 2023 годах самые бедные пенсионеры были в Эстонии», - пишет BNS со ссылкой на публикацию Рийны Сольман в социальных сетях.

«Согласно отчету Европейской комиссии, пожилые люди в Эстонии зарабатывают 53 процента от доходов трудоспособного населения. Это самый низкий показатель в Европейском союзе», - подчеркнула Сольман.

«Приведу еще один пример. Недавно на утверждение Союза объединений пенсионеров Эстонии был направлен законопроект, который предусматривал увеличение пособия по инвалидности для пенсионеров по старости. Теперь комиссия приняла предложение о новом законе о пособии по инвалидности для пенсионеров по старости. 18 процентов пенсионеров по старости получают пособие по инвалидности - в настоящее время 12,79 евро в месяц при средней степени инвалидности. Новое пособие по инвалидности будет составлять 13 евро в месяц», - пишет Сольман, добавляя, что увеличение будет такого же порядка для тяжелой и глубокой инвалидности.

По словам Сольман, введение нового повышения подоходного налога по сути означает, что повышение пособия по инвалидности для людей с умеренной инвалидностью будет сразу же будет уходить на выплату подоходного налога на пенсию.

Не следует забывать, что это произойдет в дополнение к другим повышениям налогов, и что эти налоги будут пропорционально взиматься в основном с людей с самыми низкими доходами - в том числе с пенсионеров по старости, которые, несомненно, являются самыми низкодоходными в Эстонии, предостерегла Сольман.