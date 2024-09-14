Центральная Европа готовится к мощным наводнениям. В Румынии от стихии погибли четыре человека

В Малопольском и Нижеселезийском воеводстве заготовлены сотни тысяч мешков с песком.

При этом, по словам Туска, власти не ожидают масштабного наводнения, скорее, речь идет о кратковременных локальных наводнениях, ливневых паводках.

Наводнение в польском городе Замосць. Фото: EPA

В Праге в пятницу пожарные закрыли противопаводковые ворота на канале Чертовка. Эти ворота были возведены после разрушительных наводнений 1997 и 2002 годов для защиты города от воды.

В столице Чехии также приступили к установке мобильных противопаводковых барьеров в наиболее вероятных местах затопления.

Набережные города закрыты с вечера пятницы, 13 сентября. Также может быть принято решение о прекращении судоходства.

Впрочем, Прагу, по прогнозу синоптиков, стихия если и не обойдет стороной полностью, то ее последствия будут менее серьезными, чем в центральных и восточных районах Чехии.

Основное внимание приковано к Северной Моравии, где прогнозируются самые обильные осадки и штормовой ветер. Во время наводнения в 1997 году в Моравии погибли 50 человек.

Потоки воды в Моравию с хребта Высокий Есеник может принести переполненная река Одер.

Прага. Фото: EPA

Румыния. Фото: Reuters

Также обильные осадки ожидаются в Баварии, тогда как остальным регионам Германии наводнение не угрожает.

В Австрии, как ожидается, в ближайшие дни выпадет от 10 до 20 см осадков во многих регионах страны. Более 20 см может выпасть в трех землях - Нижней и Верхней Австрии и в Штирии.