В начале следующей недели в Эстонии сохранится по-летнему теплая погода

Как передало Агентство окружающей среды, в ночь на понедельник в Эстонии будет облачно с прояснениями, местами возможен небольшой дождь. На юго-востоке Эстонии будет малооблачно, пройдут кратковременные дожди. Местами туман. Ветер северо-восточный - восточный, 2-8 м/с. Температура воздуха ночью 10-15 градусов тепла, на побережье до 17 градусов. В понедельник днем малооблачно с прояснениями, переменная облачность, без осадков. Ветер восточный, 2-8 м/с. Температура воздуха днем 19-25 градусов.

В ночь на вторник на юго-востоке Эстонии будет ясно, в других местах - малооблачно и переменная облачность, без осадков. Ветер южный, 1-6 м/с. Температура воздуха ночью 9-14, на побережье до 18 градусов. Во вторник днем малооблачно, переменная облачность, без осадков. Ветер переменных направлений, 1-6 м/с. Температура воздуха 19-25 градусов.

В ночь на среду - переменная облачность, без существенных осадков. Ветер северных направлений, 1-7 м/с. Температура воздуха ночью 9-14 градусов, на побережье до 17 градусов. В среду днем переменная облачность, без существенных осадков. Ветер северный, 2-8 м/с. Температура воздуха днем 17-23 градуса.