Искусство и нарративы в международной политике: сатанизм на Олимпийских играх и эстонские памятники с нацистской символикой

Второй потенциальный момент неправильной интерпретации скульптур возникает в случае с уже установленными памятниками. Здесь стоит остановиться на Эстонии, где есть пять памятников нацистам и войскам, которыми они руководили. Объектом интерпретации здесь, однако, являются не сами памятники, поскольку они часто имеют однозначную подоплеку. Вместо этого объектом интерпретации является отношение людей к ним.

Мы видели, как Россия использовала причисление украинцев к нацистам в качестве предлога для начала войны. Мы можем спросить себя, не в наших ли интересах демонтировать памятники, если это позволит избежать приписывания народу нацистской идеологии? Это, конечно, не предотвратит возможную российскую агрессию, однако будет одной битвой в войне нарративов, которую нам не придется вести. Я не думаю, что нам нужно искать дополнительную причину, чтобы оправдать их демонтаж - они посвящены нацистам и поэтому заслуживают уничтожения. Однако если есть и дополнительная причина - безопасность - возникает вопрос: почему этого не было сделано до сих пор?

Несмотря на то, что на основе этих примеров возникает ощущение, что неверные интерпретации довольно иррациональны, гиперинтерпретация культуры с точки зрения искусства не является таким уж необычным явлением. Аналогичные атрибутивные нарративы, например, в виде сатанизма, можно найти в американской индустрии развлечений, в виде «упадка цивилизации» - в случае современной живописи. Однако тот факт, что эти нарративы существуют и сохраняются, ни в коей мере не свидетельствует об их правильности.

Поэтому стоит помнить, что если подвыпивший знакомый или родственник начинает проклинать сатанистов за праздничным столом, вам стоит попытаться его переубедить, поскольку даже если вам это не удастся, для остальных участников праздника этот спектакль точно покажется увлекательным.