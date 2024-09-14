ФОТО На Певческом поле открыли мемориальную скамейку имени Эри Класа

Перевод: Павел Соболев

«Очень символично, что в юбилейный год Эри Класа мы можем открыть мемориальную скамейку маэстро здесь, на склоне у Певческой арки, где приятно вспоминать, какое мощное наследие он оставил эстонской культуре и обществу. В целом, - сказал Урмо Саареоя, глава Певческого поля, - на самом деле проект мемориальных скамеек уже был задуман давно, и очевидно, что здесь должны была оказаться и скамейка имени Эри Класа, и именно сейчас подходящее время для этого».

Ариэль Клас подчеркнула, что культура и музыка, особенно Певческое поле, а также певческое сообщество нашей страны и Густав Эрнесакс были для Эри Класа большими жизненными ценностями. «Эти символы много значили для Эри. Тот факт, что с сегодняшнего дня на Певческом поле есть такой символ в его честь, вызывает у меня огромное уважение и радость как у вдовы Эри. Я знаю, что Эри был бы этому очень рад!».

С открытием мемориальной скамейки в юбилейный год маэстро Класа продолжается проект сотрудничества АS Tallinna Lauluväljaku и АО Kultuuripartnerluse, в рамках которого за последние годы на Певческом поле уже обустроено десять мемориальных скамеек в честь великих деятелей эстонской музыкальной жизни, а также поддерживаются современные молодые музыкальные дарования. Открытие скамьи Эри Класа сопровождается стипендией, которую присуждают кларнетистке Инге Рунге, обучающейся в Глазго, и певице Лийзе Жигурс, обучающейся в Лондоне.

Мемориальная скамейка Эри Класа, открытая сегодня в полдень, является очередной скамейкой на Певческом поле, посвященной великим деятелям музыкальной жизни. В рамках проекта сотрудничества уже установлены мемориальные скамейки с именами Романа Тоя, Ало Маттисена, Мийны Хярма, Юло Винтера, Эстер Мяги, Хели Ляэтс, Пеэтера Сауля, Куно Аренга, Венно Лауля, Михкеля Людига и Кирилл Креэка.

В рамках этого же проекта сотрудничества несколько молодых эстонских музыкантов, обучающихся за рубежом, получили поддержку в размере более 50 000 евро.