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ФОТО На юге Эстонии для определения чемпиона страны собрались самые быстрые водители грузовиков

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Пятый и последний этап чемпионата Эстонии по гонкам на грузовых автомобилях прошел на кроссовой трассе Матси в Вырумаа.

Перевод: Павел Соболев

Гонки по холмистой трассе длиной в километр получились захватывающими, ведь участников было больше, чем на предыдущих этапах. Зигмар Таммемяги, руководитель клуба технического спорта Матси и организатор автокросса, сказал, что в последние годы водителей, участвующих в трак-кроссах, стало меньше.

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