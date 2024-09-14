ФОТО На юге Эстонии для определения чемпиона страны собрались самые быстрые водители грузовиков

Гонки по холмистой трассе длиной в километр получились захватывающими, ведь участников было больше, чем на предыдущих этапах. Зигмар Таммемяги, руководитель клуба технического спорта Матси и организатор автокросса, сказал, что в последние годы водителей, участвующих в трак-кроссах, стало меньше.