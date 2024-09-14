Пятый и последний этап чемпионата Эстонии по гонкам на грузовых автомобилях прошел на кроссовой трассе Матси в Вырумаа.
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ФОТО ⟩ На юге Эстонии для определения чемпиона страны собрались самые быстрые водители грузовиков
Перевод: Павел Соболев
Гонки по холмистой трассе длиной в километр получились захватывающими, ведь участников было больше, чем на предыдущих этапах. Зигмар Таммемяги, руководитель клуба технического спорта Матси и организатор автокросса, сказал, что в последние годы водителей, участвующих в трак-кроссах, стало меньше.