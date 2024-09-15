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Еще 20 фишек iPhone, о которых многие и понятия не имеют

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iPhone.
iPhone. Фото: Demkat/Shutterstock

Если вы являетесь владельцем iPhone, определенно ваш смартфон используется вами по-разному, не только для связи. Однако очень возможно, что не используется весь его потенциал - есть много малоизвестных фишек, которые могут не только облегчить быт, но и сделать использование смартфона удобнее, полезнее и увлекательнее.

Бывало ли у вас, что на выходе из магазина вы не можете вспомнить, где припарковали свою машину? Батарея на Apple Watch, а розетки нигде нет? Читайте статью, чтобы выяснить, как можно использовать iPhone, чтобы решить эти ситуации.

1. Не можете что-то решить? iPhone бросит монету

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