Еще 20 фишек iPhone, о которых многие и понятия не имеют

Если вы являетесь владельцем iPhone, определенно ваш смартфон используется вами по-разному, не только для связи. Однако очень возможно, что не используется весь его потенциал - есть много малоизвестных фишек, которые могут не только облегчить быт, но и сделать использование смартфона удобнее, полезнее и увлекательнее.