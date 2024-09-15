«Мы изменим ваш пакет на наиболее выгодный»: счета одного из жителей Таллинна станут выше на 300 процентов

Хотя Elektrilevi уже с лета заявляла в своих пресс-релизах, что в среднем с октябрьским повышением платы за сетевое обслуживание счета населения подорожают «всего» на семь процентов, опыт жителя Таллина показывает, что где-то госкомпания промахнулась: в его случае повышение цены составит более 300%.
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В редакцию Postimees обратился житель Таллинна и показал уведомление о повышении цен, которое ему выслала Elektrilevi. О том, что с октября плата за сетевое обслуживание повысится, было известно уже несколько месяцев.
Однако таллиннца шокировал размер повышения цен, поскольку Elektrilevi постоянно говорила о том, что «в среднем цена вырастет на семь процентов». В случае конкретного клиента дела обстоят совсем иначе.