«Мы изменим ваш пакет на наиболее выгодный»: счета одного из жителей Таллинна станут выше на 300 процентов

Хотя Elektrilevi уже с лета заявляла в своих пресс-релизах, что в среднем с октябрьским повышением платы за сетевое обслуживание счета населения подорожают «всего» на семь процентов, опыт жителя Таллина показывает, что где-то госкомпания промахнулась: в его случае повышение цены составит более 300%.