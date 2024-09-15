POSTIMEES В УКРАИНЕ Алар Карис: в начале вторжения Зеленский был более обеспокоенным

Президент Алар Карис завершил неожиданный визит в Киев, где встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским и председателем Верховной Рады Русланом Стефанчуком, а также почтил память людей, отдавших свои жизни за свободу Украины, у мемориальной стены Михайловского Златоверхого монастыря.