POSTIMEES В УКРАИНЕ Алар Карис: в начале вторжения Зеленский был более обеспокоенным

Президент Алар Карис завершил неожиданный визит в Киев, где встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским и председателем Верховной Рады Русланом Стефанчуком, а также почтил память людей, отдавших свои жизни за свободу Украины, у мемориальной стены Михайловского Златоверхого монастыря.
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На той же стене, длина которой составляет несколько десятков метров, находятся фотографии трех эстонских добровольцев, погибших в полномасштабной войне, - Танеля Криггуля, Иво Юрака и Мартина Яагера.